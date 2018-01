L’Abarth 124 Cupè, ‘caçat’ a Barcelona

Després de mesos de rumors ja podem confirmar que el 124 (model de Fiat i Abarth basat en la plataforma i bastidor del Mazda MX-5) disposraà d’una versió cupè o ‘hard top’, és a dir amb sostre dur retràctil.

De fet ja fa alguns mesos que va aparèixer la versió amb sostre dur, anomenada MX-5 RF. EL fet que els dos vehicles siguin bessons i fins i tot fabricats i acoblats a la mateixa planta japonesa d’Hiroshima han facilitat l’aparició de la variant cupè amb sostre dur del 124.

Ara bé, aquesta variant amb sostre ha aparegut de la manera més inesperada a la ciutat de Barcelona, un dels escenaris favorits dels principals fabricants per filmar els seus anuncis publicitaris. Les fotos en qüestió, aparegudes en diversos fòrums, pàgines de Facebook i comptes d’Instagram ensenyen el 124 amb sostre dur preparat per Abarth, i segons apunten algunes informacions arribaria als 180 o 190 CV associat a un canvi manual de 6 relacions. A més, és molt possible que la versió Fiat es presenti alhora que la més radical preparació Abarth.

Per acabar, Abarth ja compta amb una edició especial de sostre dur anomenada 124 Rally R-GT que utilitza un motor 1.8 Twin-Cam Turbo i que arriba als 300 CV de potència, només reservada per models de competició.