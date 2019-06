BMW seguirà apostant pel dièsel fins al 2040

Durant un acte amb la premsa celebrat aquesta setmana, el cap de desenvolupament de BMW, l’alemany Klaus Froelich, va afirmar que "si el 30% de les vendes de cotxes nous el 2025 seran de cotxes electrificats –elèctrics purs o bé híbrids–, com a mínim el 80% dels cotxes utilitzaran motors de combustió, dièsel o gasolina".

Això vol dir que els alts càrrecs de BMW segueixen creient en els motors dièsel i gasolina com un element clau de la seva gamma de cotxes com a mínim durant els 20 o 30 anys vinents. A més a més, Klaus Froelich va observar que la infraestructura de càrrega per a cotxes elèctrics és encara insuficient a tot el planeta.

Pel que fa a la seva oferta de motors actual, Froelich va afirmar que el seu icònic motor de gasolina de dotze cilindres en V (o V12) que fa servir en les versions més luxoses de Rolls-Royce o en els Serie 7 i Serie 8 que es venen en alguns mercats com la Xina o els països àrabs, té els dies comptats. En el seu lloc BMW treballa en un nou motor V8 associat a algun sistema híbrid per mantenir la potència, així com en el perfeccionament dels seus llegendaris motors de sis cilindres en línia.

Per acabar, Froelich ha certificat que BMW deixarà de fer servir el seu motor dièsel de tres cilindres 1.5, que actualment fa servir en els models més petits de la marca bavaresa i en la seva filial MINI.