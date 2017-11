BMW crida a revisió un milió de cotxes als Estats Units i Canadà

La marca bavaresa revisarà 1'4 milions de cotxes als Estats Units i Canadà per avaluar el risc d'incendi que ha afectat a algunes de les seves unitats a nord-americà. D'entrada, BMW ha sol·licitat que els propietaris dels cotxes afectats aparquin a l'aire lliure per evitar el risc d'un incendi a un garatge i que pugui afectar al domicili, com ja ha passat en alguna ocasió.

Els models que BMW ha cridat a revisió afecten als de la Sèrie 1, Sèrie 3 i Sèrie 5, els SUV X3 i X4 i l'esportiu Z4. El problema que afecta als models de la Sèrie 3 fabricats entre 2006 i 2011 semblen estar focalitzats en un problema del cablejat del sistema de calefacció i aire condicionat del cotxe, que poden originar un curtcircuit que deriva en incendi. Curiosament, gairebé tots els cotxes afectats són de mecànica gasolina (excepte el 335d).

Els Sèrie 3 afectats i anys fabricació 323i 2006-2011 325i 2006-2011 325Xi 2006-2011 332iI 2006-2011 328Xi 2006-2011 330i 2006-2011 330Xi 2006-2011 335d 2009-2011 335i 2006-2011 335is 2007-2011 335xi 2006-2011 M3 2006-2011

Per la seva banda, els Sèrie 5, X3 i X4 i Z4 cridats a revisió semblen presentar un problema diferent, relacionada amb el sobreescalfament d'una vàlvula de ventilació del càrter (PCV), que hauria de permetre el pas del vapor d'oli i hidrocarburs del càrter fins a la càmera de combustió, però que a causa d'una oxidació prematura pot originar un incendi al vehicle.

Models afectats vàlvula PVC 128i 2008-2011 328i 2007-2011 525i 2007-2011 528i 2007-2011 530i 2007-2011 X3 2007-201 X5 2007-2011 Z4 2007-2011

Afectarà a Europa?

Aquest escàndol ha estat descobert per la cadena nord-americana ABC News, que ha fet un reportatge on una quarantena d'afectats explicaven com els seus cotxes s'havien cremat tot i haver estat aturats durant diversos dies, però el número total d'afectats arribaria a superar el centenar.

Tot i que no hi ha cap comunicat oficial al respecte, sembla que de moment BMW descarta efectuar revisions fora dels Estats Units i el Canadà, tot i que segons el portaveu dels de Munic, Michael Rebstock, estarien estudiant si cal ampliar les crides a revisió a altres països.