BMW presenta les versions M dels X3 i X4

BMW aprofitarà el Saló de Ginebra per presentar oficialment els nous X3 M i X4 M, els dos models totcamí d’alt rendiment de la marca bavaresa. Els de Munic utilitzaran un motor gasolina turbo 3.0 TwinPower de sis cilindres en línia que oferirà una potència de 480 CV, tot i que també existirà una versió dels X3 M i X4 M anomenada Competition i que arribarà als 510 CV de potència.

En tots dos casos el motor ofereix el mateix parell (600 Nm) i va associat a un canvi automàtic de vuit relacions amb convertidor de parell i sistema de tracció integral xDriove amb un diferencial autoblocant que s’encarrega de repartir el parell entre les rodes posteriors per garantir en tot moment la màxima tracció i estabilitat.

Les novetats estètiques dels X3 M i X4 M són més aviat escasses. Si de cas els bavaresos han actualitzat algunes peces de la carrosseria per millorar l’eficiència i el coeficient dinàmic dels vehicles, a més d’uns nous fars led de sèrie.

En els interiors les dues noves versions M destaquen pels detalls específics dels models M com el volant de cuir, els seients de tall esportiu o els entapissats de cuir Vernasca. Per la resta, la disposició dels comandaments i el disseny de l'habitacle no varia gens ni mica dels models estàndard de la gamma.

A més a més també incorporen de sèrie un equip de so d’alta qualitat i el paquet de navegador `ConnectedDrive’, que inclou un sistema de navegació professional d'alta qualitat, a banda de tot l'arsenal tecnològic i de seguretat que ja incorpora de sèrie el model alemany fabricat als Estats Units.

Les variants Competition, per la seva banda, utilitzen alguns detalls estètics de color negre a la calandra, el difusor posterior o els retrovisors, cues d'escapament signades pel departament esportiu de la marca i unes exclusives llandes de 21 polzades també de color negre brillant. En els interiors hi destaquen també alguns detalls específics com els entapìssats Alcantara de dos colors.

Per acabar, encara no sabem les dates exactes de l'arribada dels nous X3 M i X4 M al nostre mercat, ni tampoc el seu preu final, tot i que superarà de llarg els 75.000 euros que costen les versions M40i de 'només' 340 CV i tracció posterior.