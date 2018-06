BMW presenta la nova Serie 8

Finalment BMW ha presentat la nova Serie 8. Fa uns quants mesos ja va avançar com era el prototip anomenat M8 i fa poc més d’un mes us vam avançar com seria el nou BMW 850i xDrive i val a dir que no ens vam equivocar.

Tal com us vam avançar, BMW ha presentat primer la variant esportiva i potent 850i xDrive amb un potent motor de vuit cilindres en V (o V8, si ho preferiu), tracció integral i una potència de 530 CV, que probablement serà superada per futures versions més esportives, incloses les variants M8.

La marca bavaresa ha escollit el circuit de Castellolí per fer les fotos de la presentació mundial de la nova Serie 8

Estèticament la nova Serie 8 ens sembla més atrevida i espectacular del que esperàvem en un primer moment. I és que aquests nous models escapen del continuisme estètic dominant en les Series 3, 4 i 5, i introdueix nous detalls estètics que fan de la Serie 8 una màquina esportiva i elegant sense caure en excessos o barroquismes.

Tot i les seves generoses mides (4,8 metres de llarg i 1,9 d’ample), la Serie 8 manté la configuració cupè de dues portes amb un capó molt llarg i una caiguda del muntant posterior que dialoga sobre els passos de roda eixamplats de l’eix posterior, mantenint l’essència dels cupès clàssics i l’ADN del llenguatge estètic bavarès.

Aquesta nova Serie 8 destaca també per les nervadures marcades de la seva carrosseria, que responen a l’objectiu d’oferir poca resistència aerodinàmica. A més, el 850i xDrive disposa de fars làser opcionals i de la possibilitat d’equipar diversos elements com el sostre o els retrovisors de fibra de carboni per millorar el rendiment del vehicle.

Els interiors de la nova Sèrie 8 aporten el millor ‘savoir faire’ de la casa bavaresa. BMW ha volgut mantenir la tradicional posició de conducció estirada i lleugerament desplaçada a l’esquerra amb un disseny modern i minimalista però amb material de primera qualitat i les últimes tecnologies digitals.

En aquest sentit destaquen el quadre d’instruments digital, el sistema de reconeixement de senyals i una palanca de canvi de marxes de vidre (opcional) per gestionar la potència del motor V8 i domesticar els seus 530 CV de potència. A banda del flamant M850i xDrive BMW ha assegurat que existirà una variant amb un motor dièsel de 6 cilindres en línia (també anomenat L6) de 320 CV de potència.

A més, la nova Serie 8 inclou un extens arsenal tecnològic de seguretat que inclou el sistema Driving Assistant Professional amb control de creuer adaptatiu, assistent de direcció, sistema de manteniment en el carril, sistema de frenada adaptativa i d'emergència, ajuda a la maniobra d’evasió i avisador de distància de seguretat, de prioritat en els encreuaments o de direcció prohibida. Per acabar, BMW també disposa del sistema Connected Drive amb la Serie 8, que inclou connexió amb el nostre 'smartphone' o la possibilitat de disposar de Skype o del paquet Office de Microsoft al nostre vehicle.

Finalment, BMW encara no ha anunciat els preus finals de la seva nova Serie 8, que ha escollit el circuit català de Castellolí per fer les fotos oficials de la seva presentació mundial.