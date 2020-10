BMW 128 ti: amb ganes de brega

El Golf GTI és alguna cosa més que un cotxe: generació rere generació, el Golf GTI s’ha convertit en el símbol de la marca alemanya que més passions ha aixecat entre el públic juvenil o amb un esperit més esportiu i que busca un aparell divertit amb una bona dosi de dinamisme.

Al llarg de la història, molts models i fabricants s’han volgut comparar amb el Golf GTI, però el compacte esportiu de la Baixa Saxònia ha superat tots els seus rivals fins avui, i s'ha mantingut com el rei hegemònic del segment i el model de referència de la resta de fabricants.

Amb tot, Volkswagen mai havia hagut de patir en aquest segment per la competència de BMW. La marca bavaresa, tradicionalment orientada a un públic una mica diferent i una gamma de preus més alta, no era un rival natural dels populars Golf, ja que se situava un o dos esglaons per sobre d’aquest model, tant en mides com en potència i preus.

Què ha canviat ara? Ras i curt, BMW ara fa servir una plataforma de tracció davantera per als seus models més petits (els Sèrie 1/X1 i Sèrie 2/X2, que aprofiten una plataforma compartida amb Mini, filial dels bavaresos), i l’economia d’escala –i, per què no dir-ho, l’encariment dels models de Volkswagen– ha fet que l'última creació de BMW sigui el rival natural del Golf.

El BMW 128 ti fa servir un motor gasolina turbo de quatre cilindres que ofereix 265 CV i 400 Nm de parell associat a un esquema de tracció davantera i un diferencial autoblocant mecànic de tipus Torsen, i canvi automàtic d’origen ZF amb vuit relacions i convertidor de parell.

La posada a punt d’aquest BMW 128 ti ha pres com a referència el treball fet pel departament BMW Motorsport amb el M135i xDrive, i inclou una suspensió més curta i dura M Sport que rebaixa l’alçada en 10 mil·límetres, que fan el conjunt més sec i esportiu, i pinces de fre de color vermell també incloses en el paquet M Sport. Per acabar, els enginyers bavaresos també han recalibrat la direcció del BMW 128 ti per fer-lo més directe i comunicatiu que els models estàndard, i atacar així en un dels pocs punts febles del Golf GTI.

Estèticament el BMW 128 ti destaca per una aposta de disseny moderna i esportiva, amb diversos detalls de color vermell, llandes exclusives de 18 polzades, neumàtics Michelin Pilot Sport Cup 4 de sèrie i el logotip ti que l’identifica. De fet les sigles ti són unes sigles amb molta història dins de BMW, ja que fan referència als Turismo Internazionale 1800 i 2000 ti que van competir en diversos campionats europeus dels anys 60.

Aquest nou model, que es posarà a la venda d’aquí un parell de setmanes, té un preu base de 42.900 euros, uns 125 euros menys del que demana Volkswagen pel seu Golf GTI de 245 CV, un cotxe amb 20 CV menys i, esclar, que no llueix l’emblema de BMW al seu frontal. Els altres dos grans rivals del segment, els magnífics Ford Focus ST de 280 CV i Hyundai i30 N Performance de 280 CV, tenen un preu sensiblement inferior al Golf GTI i a aquest flamant BMW 128 ti.