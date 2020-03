El nou BMW X5 tindrà una versió que funcionarà amb hidrogen

BMW treballa colze a colze des de l’any 2013 amb Toyota en diversos projectes de col·laboració, recerca i desenvolupament de la pila d’hidrogen, un combustible de zero emissions que vol ser una alternativa real al petroli i als cotxes elèctrics convencionals, que presenten dubtes per la seva valocitat de recàrrega i les seves capacitats d’autonomia.

L’any 2019 BMW va presentar al Saló de Frankfurt el BMW iHydrogen Next, el prototip d’un vehicle SUV impulsat per un sistema de pila de combustible d’hidrogen. Tot i que els de Munic van reconèixer que la infraestructura de subministrament d’hidrogen encara no era l’adequada per comercialitzar un vehicle de pila d’hidrogen, BMW ha presentat els primers detalls tècnics del seu primer vehicle impulsat per aquest combustible, que hauria de ser una realitat el 2022.

De fet, el vicepresident de BMW, Jürgen Guldner, ha anunciat en un comunicat que “el sistema de cel·les de combustible d’hidrogen del primer BMW iHydrogen Next ofereix 170 CV (125 kW) d’energia gràcies a la reacció química entre l’hidrogen i l’oxigen de l’aire”, i fa que el vehicle “només emeti vapor d’aigua pel seu sistema d’escapament”.

L'avantatge de la pila d'hidrogen és la seva rapidesa a l'hora de carregar els tancs de combustible i la seva autonomia més gran respecte a un elèctric convencional

L’altre gran avantatge d’aquest tipus de combustible és que omplir els dos tancs d’hidrogen del vehicle amb sis quilos de capacitat cadascun és una operació que es pot fer en 3 o 4 minuts gràcies a un sistema d’injecció a 700 bars de pressió, i de la qual s'obté una gran autonomia -algunes fonts apunten que entre 600 i 800 quilòmetres- independentment de les condicions climàtiques o atmosfèriques.

Jürgen Guldner afirma en el comunicat de BMW que “el BMW X5 actual estrenarà una sèrie limitada de cotxes amb pila d’hidrogen que estaran disponibles l’any 2022” i que també té previst un vehicle impulsat únicament per aquest sistema de combustible durant la segona meitat de la dècada, tot i que aquesta data pot variar “en funció de les condicions i requisits del mercat”. És a dir, els bavaresos ja tenen llesta aquesta tecnologia si existeix una demanda clara i real per part dels consumidors.