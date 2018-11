Els nous BMW X5 i Sèrie 8 arriben a Barcelona

Teníem moltes ganes de veure en primera persona com és el nou BMW X5, i vam aprofitar la presentació oficial del SUV bavarès a Barcelona per veure’l en directe. Val a dir que, a espera que BMW ens cedeixi alguna unitat per fer-ne un reportatge en profunditat, aquest totcamí impressiona.

Més gran, més segur, més tecnològic i més potent que el seu predecessor (que vam provar fa uns mesos), el nou X5 incorpora detalls com el control gestual de l’equip multimèdia, així com una gran pantalla central tàctil de 12 polzades, control per veu i un arsenal tecnològic que inclou avís de canvi de carril, control de creuer adaptatiu, frenada automàtica d’emergència, sistema de manteniment de velocitat i circulació dins el carril en autopistes i carreteres ràpides, sistema de marxa enrere automàtic de fins a 50 metres i l’anomenat Emergency Stop Assistant, capaç de detectar una incidència o emergència del conductor amb el cotxe en marxa i aturar-se en un lloc segur amb els sistemes de senyalització indicant una aturada d’emergència i trucant a les autoritats sanitàries o d’emergències.

El nou X5 inclou mecàniques dièsel i gasolina amb motors de 6 cilindres en línia o de 8 cilindres en V amb potències compreses entre els 260 i els 465 CV de les versions xDrive 50i amb motor V8 sobrealimentat. En un futur no gaire llunyà han d’aparèixer les versions híbrides endollables (PHEV) iPerformance, però no sembla que BMW s’animi a fabricar cap versió totalment elèctrica. Això sí, totes les versions disposen del sistema de tracció integral xDrive de sèrie.

Els preus del totcamí bavarès oscil·len entre els 72.800 euros de la variant d’accés xDrive 40i de 340 CV i els més de 115.000 euros que costa el potent M50d de set places i motor dièsel de 400 CV.

El nou Sèrie 8, elegant i potent

En el mateix acte vam poder veure també, per primer cop a Catalunya, el nou Sèrie 8. En directe, el nou Sèrie 8 és encara més potent i musculat del que sembla a la pantalla, i el seu disseny atrevit s’agraiex en un segment en què els grans fabricants cada cop arrisquen menys.

L’esportiu de Munic també inclou un extens arsenal tecnològic de seguretat en què destaca el sistema Driving Assistant Professional amb control de creuer adaptatiu, assistent de direcció, sistema de manteniment en el carril, sistema de frenada adaptativa i d'emergència, ajuda a la maniobra d’evasió i avisador de distància de seguretat, de prioritat en els encreuaments o de direcció prohibida. BMW també disposa del sistema Connected Drive, que inclou connexió amb el nostre 'smartphone' o la possibilitat de disposar de Skype o del paquet Office de Microsoft.

Els nous 840d utilitzen un motor dièsel 840d de 320 CV i els 850i un de gasolina de 530 CV, sempre associat a un sistema de tracció integral xDrive (encara no hi ha variants de tracció posterior purs) i a la caixa de canvis Steprtonic de vuit relacions. A més a més, aquesta variant descapotable manté de sèrie la barra estabilitzadora sobre l’eix davanter i la suspensió M adaptativa.

Per acabar, els 840d de 320 CV tenen un preu base de 112.600 euros, mentre que el preu dels 850i es dispara fins als 140.400euros, una autèntica fortuna a l’abast d’unes poques butxaques.