BMW Sèrie 3 Touring, dinamisme familiar

Un any després d’haver presentat la nova generació del Sèrie 3, BMW ha anat més enllà amb l’arribada de la versió familiar o Touring de la seva icònica berlina. El nou Sèrie 3 Touring és l'alternativa versàtil i intel·ligent de la marca bavaresa, gràcies als 500 litres de capacitat del maleter, que poden arribar a ser uns magnífics 1.500 en cas d’abatre els seients posteriors.

La principal raó de ser de les versions familiars de les berlines és que tinguin més capacitat de càrrega, però també la facilitat que presenten a l’hora de fer-hi encabir objectes, gràcies a l’obertura del maleter, que permet carregar-lo amb més facilitat i comoditat. A més, aquest nou Sèrie 3 Touring té obertura automàtica de la porta posterior de sèrie, i això facilita encara més la feina a l’hora d’obrir el maleter.

Però a aquestes altures ja sabem que els compradors europeus –sobretot els alemanys– prefereixen les versions familiars (Touring, Avant, Sport Wagon, ST o com les vulguem anomenar) que els sedan clàssics de tres volums. Aquesta realitat fa que els fabricants centrin els esforços en aquestes carrosseries en mercats com ara l’alemany, el francès o l’espanyol, on el perfil de comprador opta per la versatilitat d’aquest producte.

Mecànicament, el Sèrie 3 Touring conserva els mateixos motors i les mateixes potències de la versió sedan, amb les variants dièsel i gasolina de quatre o sis litres 318d (150 CV), 320i (184 CV), 320d (190 CV), 330i (258 CV), 330d xDrive (265 CV) i M340i (374 CV) associats a canvis manuals de sis marxes o automàtics de vuit relacions, i una plataforma de tracció posterior o integral xDrive.

A més, la versió familiar no vol renunciar a la seva vocació més esportiva i ofereix interessants opcions d’equipament com ara la suspensió esportiva M, un diferencial posterior que millora l’eficàcia i la tracció, o uns frens específics pensats per millorar el seu rendiment en condicions extremes, entre altres coses.

Per acabar, el nou Sèrie 3 Touring també utilitza tot l’arsenal tecnològic de la nova generació de la berlina alemanya, com ara el quadre d’instruments digital, el fre de mà elèctric i la clau digital per desbloquejar el cotxe telemàticament, entre altres coses.