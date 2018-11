BMW Sèrie 8 Cabrio, luxe a cel obert

BMW ha anunciat que la seva nova Sèrie 8 disposarà d’una variant Cabrio o descapotable que podrà accionar electrònicament el seu sostre fins i tot en moviment (sempre que la velocitat del cotxe no superi els 50 km/h).

El procés per obrir o tancar el sostre del nou model bavarès dura uns quinze segons, i el material per fabricar el sostre retràctil serà la lona. Aquest sistema d’obertura automàtica fa que la capacitat del maleter es vegi reduïda a 350 litres, i ola seva estructura també s’adapta per encabir-hi unes barres de protecció pels seus ocupants en cas de que el cotxe es tombi i quedi cap per avall.

Mecànicament la Sèrie 8 Cabrio manté el motor dièsel 840d de 320 CV i el gasolina 850i de 530 CV, sempre associata a un sistema de tracció integral xDrive (encara no hi ha variants de tracció posterior purs) i a la caixa de canvis Steprtonic de vuit relacions. A més a més aquesta variant descapotable manté de sèrie la barra estabilitzadora sobre l’eix davanter i la suspensió M adaptativa.

Pel que fa a l’equipament tecnològic i de seguretat BMW manté tota l’oferta del model cupè (Driving Assistant, Parking Assistant, assistent de lllums automàtic, avís de trànsit creuat posterior, i limitador de velocitat). També inclou els seients de cuir amb calefacció i refrigeració, un equip de so signat per Bowers&Wilkins, clau intel·ligent i la resta de detalls de qualitat del model estàndard.

El nou BMW Serie 8 Cabrio arribarà al nostre mercat el mes de març de 2019, i encara no s’ha confirmat el preu d’aquest model, tot i que serà sensiblement més car que la versió cupè.