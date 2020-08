BMW iX3, un SUV elèctric amb 460 quilòmetres d’autonomia per 77.900 euros

El BMW iX3 és el primer SUV elèctric de la marca bavaresa, i un pas més en l’estratègia d’electrificació dels de Munic després de l’actual i3 –que ja vam poder provar– i el ja desaparegut i8, per bé que aquest últim model era en realitat un esportiu híbrid.

El flamant iX3 és una mena de versió elèctrica de l’actual X3, i fins i tot comparteix mides, plataforma i diversos elements mecànics i tecnològics amb aquest model. Però a diferència d’un X3 de combustió, l’iX3 és un SUV de zero emissions amb un motor elèctric que ofereix 286 CV de potència i un parell de 400 Nm que li permet accelerar de 0 a 100 en 6,8 segons i assolir una velocitat punta limitada electrònicament de 180 km/h.

Gràcies a les seves bateries de liti de 80 kWh de capacitat, l’iX3 promet una autonomia de 460 quilòmetres en cicle homologat WTLP, i gràcies al seus sistema de càrrega elèctrica compatible amb punts de càrrega de fins a 150 kW, promet carregar les seves bateries al 80% en tan sols 34 minuts o obtenir autonomies de 100 quilòmetres cada 10 minuts, sempre que es connecti a un punt de càrrega d’alta capacitat com els de la xarxa europea Ionity, una iniciativa que té més de 45.000 punts de càrrega a tot el món i de la qual BMW és soci fundador.

Una novetat interessant d’aquest iX3 és el fet d’incorporar un sistema de so a l'encendre i arrencar el cotxe per avisar els vianants i ciclistes de la seva presència en entorns urbans i que ha estat encarregat al compositor Hans Zimmer. Aquest sistema, anomenat BMW Iconic Sounds Electric, s’anirà incorporant i actualitzant a la resta de models elèctrics de la marca bavaresa.

Aquest iX3 serà un cotxe car, amb un preu base de 77.900 euros per un model que, això sí, reuneix el bo i millor de la casa bavaresa

De moment el flamant iX3 té dos nivells d’equipament, anomenats Inspiring i Impressive. El primer, amb un preu de 77.900 euros, té un extens equipament que inclou fars led, sostre panoràmic, llandes de 19 polzades, assistent d’aparcament, control de carril, assistència de direcció i un llarg etcètera d’ajudes a la conducció i seguretat.

El nivell Impressive, amb un preu de 83.250 euros, afegeix un sistema de Head-up Display, llandes de 20 polzades, control gestual del sistema d’infoentreteniment, entapissats de cuir Vernasca i seients de tall esportius.

Per acabar, l’iX3 ja té prevista la seva data d’arribada al nostre mercat, al llarg del primer semestre del 2021. Convé destacar també que aquest és el primer BMW fabricat a la Xina i pensat per cobrir la demanda global d’aquest producte, per bé que els de Munic creuen que el mercat del gegant xinès capitalitzarà una part molt important de les vendes del seu SUV.