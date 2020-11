BMW iX, el SUV elèctric bavarès que vol destronar Tesla

Tot i que encara no l’ha enllestit del tot (el model encara està a la recta final de la fase de proves), BMW ha volgut presentar el seu iX, el primer totcamí elèctric de la marca, que tindrà més de 600 quilòmetres d’autonomia i en les versions més prestacionals superarà els 500 CV de potència.

Els de Munic han confirmat que començaran a fabricar aquest SUV elèctric durant el segon semestre de 2021 a la planta de Dingolfing, al sud de Baviera, i BMW preveu que les primeres unitats arribin al mercat a finals de 2021 o inicis de 2022.

Però, què és aquest iX? ¿Un totcamí elèctric de tall esportiu, un turisme ecològic elevat o un monovolum de zero emissions? En realitat el flamant iX és una mica una barreja eclèctica de diversos conceptes que vol ajustar-se al màxim als gustos dels clients dels cinc continents.

Per fer-ho, recorre a un llenguatge estètic diferent de la gamma dels SUV de la marca amb un plantejament més minimalista, amb línies suaus i estilitzades, que aporten un millor coeficient aerodinàmic que els models de combustió però que potser perd una part del caràcter i la personalitat pròpies dels BMW.

Val a dir que aquest iX manté la polèmica calandra de doble ronyó, ara més inútil que mai (no necessita refrigerar cap motor tèrmic), llums led estilitzats i una caiguda del pilar C molt gruixuda i pronunciada que desemboca sobre els passos de roda posteriors. De sèrie farà servir llandes de 20 polzades, però BMW ha confirmat que opcionalment disposarà de llandes de fins a 22 polzades i un paquet estètic esportiu que modifica lleugerament el difusor posterior i disposa de llandes específiques i de pinces de fre de color blau.

Pel que fa als interiors, BMW aposta per un disseny funcional, elegant i minimalista, totalment digitalitzat i amb un volant específic i una il·luminació ambiental de l’habitacle de tipus led que es pot configurar a gust del conductor. També hi destaca el panell de control de 15 polzades i la pantalla central tàctil amb ordres de veu de 12,3 polzades, i un equip de so de 18 altaveus de sèrie (opcionalment pot arribar a disposar de fins a 30 altaveus i un equip signat per Bowers & Wilkins).

BMW promet també que el seu SUV elèctric serà compatible amb la tecnologia 5G, que disposarà d’un processador el doble de potent que els actuals i que seguirà avançant en el camp de la conducció autònoma. També hauria de ser compatible amb sistemes de càrrega d’alt rendiment, ja que serà podrà funcionar amb punts de fins a 200 kW i permetrà carregar el 80% de les bateries en tan sols 40 minuts, un temps sorprenentment ràpid.

Per acabar, tot i no donar xifres oficials, els bavaresos prometen que aquest iX podrà superar els 600 quilòmetres d’autonomia i obtenir registres de consum de 21 kWh cada 100 quilòmetres i una potència d’uns 500 CV gràcies a dos motors elèctrics (un sobre cada eix), cosa que aportarà un sistema de tracció integral permanent.