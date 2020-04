BMW M340d xDrive: dièsel, ecològic i amb 340 CV

Tot i que les vendes de cotxes dièsel siguin cada cop menys importants, molts fabricants europeus encara confien en les prestacions i les xifres de consum contingut d’aquest tipus de mecàniques. A més a més, gràcies als moderns sistemes de microhibridació o sistemes mild hybrid, els dièsel actuals fins i tot poden lluir una etiqueta Eco de la DGT i beneficiar-se dels avantatges fiscals i a l’hora de circular d’aquest tipus de vehicles.

La teoria d’aquesta nova versió M340d del BMW Sèrie 3 és senzilla: maridar el motor dièsel 3.0 TwinPower Turbo de sis cilindres en línia i que ofereix uns fantàstics 340 CV i 700 Nm de parell amb un sistema semihíbrid de 48 V. En realitat aquest sistema només actua com un generador i motor d’encesa, i no arriba a fer funcionar per si sol el vehicle, tot i que sí que pot mantenir el funcionament aprofitant la pròpia inèrcia i energia cinètica del vehicle mantenint un mode de propulsió a vela que desacobla el motor i la transmissió oferint millors xifres de consum i emissions. El nou M340d xDrive també utilitza un nou catalitzador SCR amb AdBlue o urea que permet que aquesta versió esportiva amb motor dièsel passi amb nota les restrictives normes d’emissions Euro6d, i homologui un consum de carburant de poc més de 5,3 l i unes emissions de 139 g/km en cicle de consum WTLP.

A més a més, el nou M340d només es pot associar a un canvi automàtic ZF de vuit relacions amb convertidor de parell anomenat Steptronic Sport posat a punt específicament per gestionar tota la potència d’aquest cotxe, i a un sistema de tracció integral xDrive que en millora l’eficàcia i la seguretat en ferms amb poca adherència. El nou M340d també disposarà d'un sistema d’ajuda a l’arrencada esportiva o lauch control que li permet accelerar de 0 a 100 en només 4,6 segons.

Val la pena destacar que com el seu nom indica, el nou M340d xDrive ha estat desenvolupat per la divisió esportiva BMW M, i com a tal disposa d’una suspensió esportiva específica, una gestió de l’electrònica enfocada a oferir millors prestacions, frens esportius, llandes d’aliatge específiques de 18 polzades, un nou diferencial autoblocant M i una direcció més directa i comunicativa.

Sedan i familiar

BMW ofereix la seva berlina M340d xDrive amb carrosseries sedan de tres volums o familiar (touring), a un preu base de 72.100 euros (74.100 en el cas de la versió touring). Aquest nou model es diferencia per una línia estètica més esportiva i suggerent, com ara menys alçada lliure, els para-xocs davanters i posteriors amb un estil més esportiu, la presència d’un espòiler posterior, tubs d’escapament sobredimensionats i una calandra frontal amb un nou disseny de la malla frontal.

Per acabar, els interiors del nou M340d xDrive també destaquen per uns entapissats específics amb acabats d’Alcantara, volant, seients i pedals d’alumini de disseny esportiu M i diverses motllures específiques repartides per tot l'habitacle. A més disposa de sèrie de climatitzador de tres zones, l’assistent d’aparcament BMW Parking Assistant i el paquet d’infoentreteniment i navegador BMW Live Cockpit Plus, amb informació del trànsit a temps real, serveis en línia i sistema de resposta a les ordres per veu.