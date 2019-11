BMW M2 CS: un esportiu radical de 450 CV

Ningú ho esperava, però BMW ha volgut portar el fantàstic M2 més enllà amb una flamant versió CS, les sigles que identifiquen l’esportivitat extrema de la marca bavaresa, i que remeten a models històrics com el 3.0 CS o el 635 Csi, entre d'altres. Si el BMW M2 ja va ser un model que ens va encantar quan el vam poder provar fa més d’un any, aquesta nova variant promet ser una autèntica obra d’art sobre rodes per als amants de la marca de Munic.

El nou M2 CS encara no ha estat presentat oficialment, però la pàgina especialitzada Jalopnik ja n’ha filtrat les primeres imatges i característiques tècniques. Aquesta versió radical utilitza molt més la fibra de carboni en diverses parts de la seva carrosseria que un M2 normal, gràcies a un sostre i el llavi frontal inferior elaborats íntegrament en aquest material lleuger.

Mecànicament, el BMW M2 CS manté el motor de sis cilindres en línia que ara arriba fins als 450 CV i 550 Nm de parell gràcies a una millora en el bufat del turbo, associat a un canvi automàtic DCT de doble embragatge i set relacions, tot i que mantindrà la possibilitat de configurar-lo amb un canvi de tipus manual.

A més a més, el departament M de BMW ha millorat la rigidesa estructural del cotxe i ha treballat sobre el sistema de suspensió per fer-lo encara més rígid i més àgil en situacions límit a l’hora de negociar revolts a gran velocitat, i també ha millorat el sistema de frenada (els frens de carboni són un extra opcional) per millorar la seguretat del cotxe. En la seva lluita contra la bàscula, el flamant M2 CS utilitza unes llandes específiques forjades de dinou polzades, i van associades de sèrie a uns neumàtics Michelin Pilot Sport Cup 2.

Aquest M2 CS és un cotxe radical, i està pensat per oferir sensacions pures als ocupants i aguantar sense problemes una sessió intensiva en un circuit. En aquest sentit destaca un sistema de refrigeració específic que inclou fins a tres radiadors i noves entrades d’aire més grans per mantenir la mecànica en una temperatura òptima.

Per acabar, aquest M2 CS disposa d’uns interiors elaborats íntegrament en fibra de carboni per mantenir el pes a ratlla, i hi destaca la presència de materials nobles però orientats a la lleugeresa i la durabilitat en situacions extremes com ara el cuir o la pell girada i Alcantara de color negre, sempre associada a unes costures amb fil de color vermell.