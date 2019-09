BMW Concept 4: exageració futurista?

En la nomenclatura de BMW, la Sèrie 4 és la versió cupè, esportiva, elegant i passional de la Sèrie 3, la berlina estrella de la marca bavaresa. Precisament ara els de Munic han presentat el Concept 4, l’esborrany que mostra com serà conceptualment el nou Sèrie 4, un prototip que no ha deixat ningú indiferent.

I és que la rebuda de la crítica especialitzada i del gran públic ha estat més aviat freda, ja que la seva gran calandra frontal ha estat qualificada de "desproporcionada" i fins i tot "grotesca" per alguns dels mitjans especialitzats, que posen en dubte que aquesta graella de mides colossals respecti l’essència característica de BMW.

Però afortunadament el Concept 4 és molt més que una calandra frontal. De fet, si anem més enllà de la graella podem veure que aquest esborrany de la futura Sèrie 4 proposa solucions estètiques molt interessants, amb una fisonomia i un disseny que recorden força l’aclamada Sèrie 8, que vam poder provar ara fa uns mesos.

La vista lateral del Concept 4 manté l’essència elegant i esportiva característica dels cupès bavaresos, i els grups òptics davanters i posteriors estilitzats amb tecnologia led de sèrie aporten una dosi de frescor i tecnologia en un conjunt que respecta les proporcions clàssiques d’un bon esportiu cupè: frontal allargat, caiguda del pilar C o muntant posterior progressiva sobre el maleter, carrosseria de dues portes, nervadures laterals marcades però no exagerades i una línia de cintura ascendent que desemboca sobre un petit aleró al maleter.

BMW no ha volgut avançar cap dada o xifra tècnica d’aquest avançament de la Sèrie 4, però ja podem avançar que compartirà motors i tecnologies amb la nova Sèrie 3, així que disposarà de motors dièsel, gasolina i híbrids endollables o PHEV. Per quan arribi la versió final, caldrà veure si mantindrà la calandra d’aquest prototip o finalment els dissenyadors de BMW opten per una solució menys cridanera.