BMW i Audi enceten una batalla pel control del Bayern de Munic

El Bayern de Munic és el club amb més èxits esportius d’Alemanya, un dels equips més grans d’Europa, però per sobre de tot això no deixa de ser un dels símbols internacionals més potents de Baviera i de la projecció internacional de l’estat lliure alemany a la resta del món.

Aquesta realitat social fa que el club de Munic s’hagi convertit en un nou escenari de la rivalitat entre Audi i BMW. La marca dels anells, amb seu a Ingolstadt, controla un 8’33% de les accions del club alemany, però segons apunta el diari Bild, BMW ha presentat una oferta al voltant dels 100 milions d’euros per fer-se amb el control de les accions que fins ara controla la filial de Volkswagen.

BMW ofereix uns 100 milions d'euros per fer-se amb el paquet accionarial d'Audi

L’accionariat del Bayern de Munic està dividit entre una part majoritària (75% de les accions) que són propietat del club, i tres grans paquets accionarials del 8’33% restant –la llei alemanya prohibeix que els accionistes dels clubs esportius superin el 10% per garantir la independència dels clubs. Els tres grans accionistes del Bayern, amb un 8’33% de les accions cadascun són l’asseguradora Allianz (que també bateja el camp de futbol), Adidas (la marca que vesteix el club) i Audi, que fa les funcions de cotxe oficial del club.

L’operació podria comptar amb dos aliats dins del propi club, i és que el president Uli Hoeness i el director general edl Bayern Karl-Heinz Rummenigge veurien amb bons ulls l’operació, ja que l’escàndol de les emissions dièsel del grup Volkswagen i les detencions d’alts executius d’Audi han preocupat a les altes esferes del club muniquès.

Motor i futbol, un matrimoni alemany

BMW, per la seva banda, està molt interessada en unir els seus valors històrics amb el club de la ciutat on té la seva seu. De fet el nom BMW és un acrònim que significa ‘Fàbrica Bavaresa de Motors’ en alemany (Bayerische Motoren Werke) i els seus colors representen la bandera bavaresa, igual que els de l’escut del Bayern (Baviera, en alemany) de Munic.

Bé és cert que Audi també és una marca bavaresa, però a diferència de BMW o Allianz aquesta no té la seva seu a Munic si no a la petita ciutat d’Ingolstadt, i també esponsoritza el club de la seva ciutat i fins i tot dóna nom a l’estadi on juga de local, l’Audi Sportpark. A més a més Volkswagen serà el patrocinador principal de la selecció alemanya de futbol a partir de l’any 2019, i BMW vol evitar que la selecció nacional i el club més poderós del país estiguin associats als seus principals competidors.

I és que la connexió entre cotxes i futbol és molt habitual a Alemanya, ja que Volkswagen és el principal patrocinador del VfL Wolfsburg i del seu estadi, el Volkswagen Arena. Mercedes-Benz fa el mateix a Stuttgart, on patrocina el club de la ciutat, el VfB Stuttgart, i fins i tot dona nom a l’estadi de la ciutat, el Mercedes-Benz Arena.