Aznom Palladium, una limusina totterreny molt estrafolària

Aznom és un carrosser italià especialitzat en cotxes de luxe com ara berlines i totterrenys d’alt nivell. Però ara ha volgut anar més enllà amb el Palladium, una mena de limusina totterreny de luxe i molt exclusiva (tan sols en fabricarà deu unitats que ja té emparaulades amb uns quants milionaris) que probablement no passarà a la història com un dels models més encertats i de més bon gust mai fabricats a Itàlia.

Els carrossers d’Aznom han aprofitat la base mecànica i tecnològica de la camioneta RAM 1500 per crear el Palladium, un vehicle de més de sis metres de llargada i dos d’amplada i d'altura amb llandes de 22 polzades que no acaba de lligar del tot amb el disseny extravagant i futurista i detalls estètics de tall retro i unes dimensions colossals.

Aquesta limusina de tracció integral fa servir un motor HEMI V8 de 5,7 L de cubicatge que arriba als 710 CV de potència gràcies a un doble turbo millorat, i que incorpora un canvi automàtic de vuit relacions. Amb aquesta potència, el mastodont (2.600 quilos) pot accelerar de 0 a 100 en només 4,5 segons i arribar a una velocitat punta limitada electrònicament de 210 km/h.

Pel que fa a l'interior, l'Anzom Palladium destaca per l’ús de materials de luxe i alta gamma com ara cuir Foflizzo de diversos colors, detalls de vidres de colors i un rellotge analògic banyat en or. A banda, disposa d’un sistema d’àudio signat per Harman Kardon i tauletes Microsoft Surface X integrades als seients per oferir entreteniment als ocupants de les grans places posteriors.

Tot i que aquest vehicle ens sembli una mica estrafolari, els italians d’Anzom han confirmat que ja han venut les úniques deu unitats fabricades a clients del Pròxim Orient, Rússia, la Xina i els Estats Units a un preu que no han volgut fer públic, però que fàcilment podria superar el mig milió d’euros.