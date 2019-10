Automobilístiques xineses mostren interès per les fàbriques de Nissan a Catalunya

Ja fa alguns mesos que Nissan va decidir deixar de fabricar el seu X-Trail a la planta de Sunderland, al nord-est d’Anglaterra. A més, Nissan deixarà de fabricar-hi els Infintiti Q30 i QX30, perquè la filial de luxe de Nissan es deixarà de vendre al Vell Continent l’any vinent. A la gran fàbrica de Sunderland, Nissan hi continua fabricant els Juke i Qashqai a banda de l’elèctric Leaf, i l’any passat va arribar a servir més de 450.000 unitats a tot el món.

Els números de la planta de Nissan a la Zona Franca són força diferents, perquè tot i tenir capacitat per fabricar uns 200.000 cotxes anuals, la direcció va decidir prescindir de 600 treballadors dels 3.000 que actualment la marca japonesa té en plantilla a la capital catalana mitjançant un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que es va pactar al maig amb els sindicats. Actualment, a la Zona Franca s’hi fabrica la furgoneta elèctrica eNV200 i les pick-up Nissan Navara, Renault Alaskan i Mercedes Classe X, que en realitat són el mateix cotxe amb acabats i carrosseries diferents.

Tot i que oficialment la direcció de Nissan i els seus departaments de comunicació neguen que estiguin negociant la venda de les fàbriques de la Zona Franca i de Montcada (a banda de la de Sunderland al Regne Unit), la realitat és que la marca japonesa ha començat una estratègia de replegament industrial i comercial per retallar despeses i tancar definitivament l’etapa de Carlos Ghosn al capdavant de la companyia, sempre partidari d’intensificar l’aliança amb Renault. De fet, un altre dels interrogants que caldrà resoldre és què passarà amb el nou Micra, un model urbà del qual es van vendre més de 50.000 unitats l’any passat i que es fabrica en una planta de Renault als afores de París. Fins i tot podria ser que Nissan decidís fabricar aquest model a la Zona Franca, tot i que és una opció poc realista i que no entra en les travesses de futur del grup automobilístic japonès.

L’opció xinesa

El Brexit i l’arribada de nous aranzels comunitaris per a l’exportació de vehicles fabricats al continent europeu han empès més d’un fabricant a replantejar-se l'estada al Regne Unit, i Nissan ja ha anunciat que els aranzels podrien fer que els models fabricats a Sunderland deixin de ser rendibles comercialment o que el seu marge de venda sigui poc aprofitable.

Aquesta situació havia fet pensar en un primer moment que la planta de la Zona Franca en podria sortir beneficiada i rebre algun dels models (Juke, Leaf o Qashqai) que actualment Nissan fabrica al Regne Unit i que, a diferència dels Infiniti, sí que tenen una demanda important a Europa. De fet, el Qashqai és el líder destacat del segment dels totcamins o SUV compactes al Vell Continent, i aquest és el segment de mercat que més ha crescut els últims anys a escala mundial.

Però segons apunten diverses fonts, entre les quals destaquen la revista britànica Autocar i el portal Automotive News Europe, Nissan hauria obert converses amb un o dos grans fabricants automobilístics xinesos interessats en adquirir les fàbriques catalanes i la gran planta de Sunderland com a pròleg d’una ofensiva destinada a conquerir el mercat europeu.

Dues són les grans multinacionals interessades en aterrar al Vell Continent si finalment Nissan decideix vendre algun dels seus centres productius europeus. D’una banda Geely, el tercer fabricant xinès en volum, ja és propietària de Volvo i vol llançar la seva nova filial de cotxes elèctrics Lynk&Co, i podria estar interessada en adquirir una o dues de plantes de Nissan.

L’altra gran candidata a aterrar a Europa els anys vinents és BYD. BYD (sigla de Build Your Dreams) és el primer fabricant de cotxes elèctrics del món, per davant de Tesla, i la seva oferta de producte encaixaria amb la planta de la Zona Franca, especialitzada en cotxes elèctrics perquè ja fabrica en exclusiva la versió elèctrica de la furgoneta eNV200 per a tot el món.

Amb tot, aquests rumors provinents del Regne Unit no tenen cap confirmació oficial, i tant a les fàbriques catalanes com a les angleses plana el fantasma de la deslocalització, tot i que sembla lògic pensar que ja hi ha començat a haver converses extraoficials entre bastidors.

En aquest sentit, la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, va anunciar que aniria al Japó el mes vinent per rebre informació de primera mà sobre el futur de Nissan a Catalunya, i va indicar que havia parlat amb la direcció general de l’empresa, que ha negat aquesta possibilitat, a banda de recordar que la Generalitat col·laboraria amb Nissan en l’execució d’una nova planta de pintura a la Zona Franca i que suposarà una inversió total d’uns 70 milions d’euros, tal com va explicar Xavier Grau fa pocs dies.