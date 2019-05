Automobile Barcelona: el saló dels SUV, híbrids i elèctrics

Aquest cap de setmana obre les portes el Saló de l’Automòbil de Barcelona (rebatejat Automobile Barcelona), que en la seva quarantena edició compleix 100 anys com a màxim aparador del món de l’automòbil a la capital catalana. Un saló que, més que mai, aposta per la mobilitat híbrida o totalment elèctrica i per les carrosseries de tipus SUV. Tot seguit fem un repàs per marques de les principals novetats que es poden visitar al saló.

HÍBRIDS I ELÈCTRICS I SUV PER A TOTES LES NECESSITATS

Si volem visitar el saló per comprovar cap a on va el futur de l’automòbil i veure quines marques aposten per energies alternatives als motors de combustió, estem d’enhorabona, ja que gairebé tots els fabricants disposen d’aquests tipus de models al seu catàleg. A continuació enumerem les marques més destacables en aquest apartat:

Alfa Romeo: el reclam més important de la marca és el 'concept car' Tonale, un SUV híbrid endollable que anticipa com serà el disseny de les properes creacions del fabricant italià.

BMW: està disponible tota la gamma, però les principals novetats són els nous X7, Z4 i Sèrie 7, que es pot veure en la seva versió híbrida endollable.

Honda: els SUV i els híbrids omplen l’espai de la marca japonesa, on destaca especialment el nou esportiu NSX.

Hyundai: sens dubte, a l’espai de la marca coreana hi trobem la representació més nombrosa de la mobilitat del futur: un vehicle híbrid de 48V, un híbrid tradicional, un híbrid endollable, un elèctric 100% i fins i tot el Nexo, un SUV que funciona amb hidrogen.

Jaguar-Land Rover: el grup britànic aposta per la carrosseria SUV al seu estand, ja que tots els vehicles que s'hi poden veure són totcamins.

Kia: els coreans presenten a l’Automobile Barcelona l’actualització estètica del Niro i la seva nova versió híbrida endollable.

Lexus: la marca de luxe de Toyota porta al Saló tota la seva gamma híbrida, on destaca especialment el seu nou SUV UX 250h.

Mercedes-Benz: el fabricant alemany ha portat al saló la seva gamma al complet, però la principal novetat és l’EQC, el seu primer SUV 100% elèctric.

Mitsubishi: el model més destacable de l’espai de la marca japonesa és l’Outlander PHEV, el SUV híbrid endollable més venut al nostre mercat.

Nissan: la marca japonesa ha portat a l'Automobile tota la gamma de models, però en aquest apartat resulta molt destacable el LEAF, un model compacte 100% elèctric.

Renault: a més del nou Clio, al l'estand d'aquest fabricant també hi trobem models elèctrics com el ZOE o el nou concepte de robo-taxi EZ-GO, un vehicle elèctric, autònom i compartit.

Subaru: la principal aposta de la marca pel que fa a la mobilitat ecològica passa pel Forester, que en la seva cinquena generació disposa per primer cop de mecànica híbrida.

Tesla: els seus models 100% elèctrics són un dels principals reclams del Saló, ja que la marca americana ha portat a Barcelona tota la seva gamma de models: Model S, Model X i el nou Model 3.

Toyota: els nous Corolla en les seves tres carrosseries (compacte, sedan i familiar) són l’aposta més destacable de la marca, en un protagonisme compartit amb el nou Toyota Camry híbrid.

VAG: el grup Volkswagen disposa d’un pavelló sencer on es poden veure les principals novetats de les marques que el componen. Així, Skoda presenta els prototips Vision RS i Vision X, Seat els models Minimó i EL-Born, Cupra el nou Formentor i el cotxe de competició Cupra TCR, Audi els seus elèctrics e-tron i Q4 e-tron, Porsche el seu Mission E Cross Turismo i Volkswagen els models elèctrics I.D. Buzz i I.D. Crozz.

Volvo: la marca sueca mostra una àmplia gamma amb etiqueta de zero emissions a l’Automobile Barcelona.

ESPAI PER ALS ESPORTIUS I LES CURIOSITATS

Però no tot el protagonisme del Saló se l’emporten els híbrids, elèctrics o totcamins, que han de compartir espai amb alguns dels models més esportius i espectaculars de les marques. En aquest apartat destaquen Aston Martin (especialment el seu model DBS Superleggera), Bentley (amb un Continental GTC), BMW (amb l’M2 Competition), Ferrari (amb el nou F8 Tributo), Ford (amb el Mustang), Hispano-Suiza (que combina el seu espai amb models clàssics i el nou Carmen), Lexus (que presenta el seu LC Orange Concept), Lotus, Maserati, Nissan (amb models com el 370 Z Nismo i el GT-R), Porsche (que ha portat un 911), Toyota (amb el nou Supra), o la gamma Mercedes-AMG al complet.

Finalment, als diversos espais que les marques tenen reservats per exposar les novetats es poden trobar moltes curiositats, com ara un Fórmula 1 a l’estand d’Alfa Romeo, el primer Mini fabricat l’any 1959 o un Honda Civic Type-R de competició.

Menció especial es mereix Mazda, que es resisteix a la tendència general i aposta per les mecàniques tradicionals i atmosfèriques en la seva gamma (on destaquen el nou Mazda 3 o el SUV CX-30) i Lamborghini, que de tota la seva gamma disponible ha escollit el seu SUV Urus per mostrar al saló.

Efectivament, fins i tot les marques tradicionalment esportives aposten pels totcamins, en una moda que sembla no tenir fi i que, com es podrà comprovar fins al dia 19 de maig a l’Automobile Barcelona, haurà de conviure amb la mobilitat híbrida i elèctrica.