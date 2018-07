Audi prepara els nous SQ8 i RSQ8

Fa mesos que Audi ja està treballant en la versió més prestacional del seu nou SUV, el Q8, que utilitzarà un motor dièsel de 8 cilindres en V anomenat TDI 4.0 que ofereix 435 CV de potència.

Els d’Ingolstadt també disposaran d’una variant de gasolina que utilitzarà un motor V6 TFSI (com el que vam provar en amb el RS5) amb un sistema mild hybrid i que arribarà als 476 CV de potència, pensat pels mercats on el dièsel no és gaire popular, com els Estats Units o el Japó.

Però aquest SQ8 no serà l’últim esglaó del nou totcamí d’Audi, ja que segons apunten les diverses informacions els alemanys presentaran una versió encara més potent anomenada RSQ8 que incorporarà un motor elèctric a un motor gasolina V8 per oferir una potència total combinada superior als 680 CV de potència, un esquema que ja ha estrenat el nou Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Totes dues versions –SQ8 i RSQ8– utilitzaran un sistema de tracció integral Quattro amb un diferencial mecànic de tipus Torsen i un canvi automàtic de vuit relacions. El preu de la versió RS se situarà al voltant dels 145.000 euros que BMW demana pel seu principal rival, l’X6 M de 575 CV, mentre que el preu de la versió S se situarà al voltant dels 100.000 euros.