Audi farà desaparèixer el TT

L’Audi TT va deixar tothom bocabadat quan va aparèixer l’any 1998. Un esportiu assequible –o si més no amb un preu no desorbitat del tot– que aprofitava la plataforma del Golf per oferir un cotxe amb un disseny trencador d’estil cupè. Amb tot, els seus motors (també derivats dels dels Golf, León o New Beetle) i el fet d’utilitzar un sistema de tracció davantera en les versions més bàsiques mai van acabar de convèncer els més puristes, que sempre van criticar el seu comportament dinàmic o el rendiment de les seves mecàniques.

L’actual és la tercera generació del TT, i porta al mercat des del 2014, però Audi ja ha dit que no tindrà cap substitut. Igual que el Volkswagen Scirocco, un altre cotxe esportiu cupè que el grup VAG ha eliminat del catàleg, les vendes i els marges comercials d’un cotxe de nínxol com el TT i la progressiva electrificació de la gamma no justifiquen les inversions necessàries per presentar una nova generació del model.

Un substitut elèctric

Durant la junta d’accionistes de la marca alemanya celebrada a Neckarlsum, a prop de Stuttgart, a la regió de Baden-Württemberg (Alemanya), el director executiu de la companyia dels anells, Bram Schot, va anunciar la seva intenció de presentar més de trenta nous models elèctrics fins al 2025, en una ofensiva elèctrica de primer ordre que suposarà cancel·lar alguns dels models que ja no són rendibles, com el TT.

De fet, la cúpula dels d’Ingolstadt ja ha decidit que si bé el TT tal com el coneixem ara està condemnat a la desaparició, amb el temps podria aparèixer un substitut “emocionant i elèctric amb un preu similar al d’un TT”, segons va afirmar el mateix Schot. A més, el substitut del nou TT serà un cotxe de quatre portes, copiant la fórmula dels Mercedes-Benz CLA i el BMW Sèrie 2 Gran Cupè, rivals conceptuals de l’actual TT.

A diferència del que passa amb el TT, sembla que Audi no farà desaparèixer l’icònic R8, que fins i tot podria mantenir el seu motor V10 atmosfèric d’origen Lamborghini, ja que la marca entén que el seu enfocament no és només comercial, i que el superesportiu d’Audi serveix per generar un halo de marca i justificar les inversions de Lamborghini de cara al desenvolupament de nous motors. Això sí, podria ser que el nou R8 disposi d’algun sistema híbrid endollable o similar.