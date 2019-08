Audi SQ7: segur que el dièsel ha mort?

Ara fa un any la ministra socialista Teresa Ribera va afirmar que el dièsel "havia mort" i que calia "castigar" un combustible "que té els dies comptats". Les seves declaracions, que van aixecar una forta polseguera entre els fabricants d'automòbils de l'estat espanyol –convé recordar que Espanya és un dels països on es fabriquen més cotxes de combustió interna de tot el món– probablement no van fer gaire gràcia a la cúpula directiva del grup Volkswagen, un conglomerat industrial amb forta presència a l'estat espanyol i esquitxat pel no gaire llunyà escàndol de les emissions, l'anomenat Dieselgate.

Aliens a tota aquesta polèmica política, a Audi encara creuen en el dièsel. De fet, els grans fabricants alemanys 'premium' (Mercedes-Benz, BMW i Audi) ja han anunciat que el dièsel encara té, pel cap baix, uns vint anys de vigència al mercat, i que pensen seguir fabricant propulsors dièsel per als seus vehicles.

La clau de volta és que els nous motors dièsel són més nets i ecològics que mai, i que a més a més molts recorren a la microhibridiació o semihibridació amb un sistema 'mild hybrid' de 48 volts i que els permet homologar xifres més baixes d'emissions i consums i fins i tot aconseguir, en alguns casos, etiquetes ecològiques de la DGT.

El nou Audi SQ7 utilitza un motor de 8 cilindres en V (o V8) de quatre litres de cubicatge que ofereix 435 CV de potència que li permeten esprintar de 0 a 100 en 4,8 segons, arribar a una velocitat punta limitada electrònicament de 250 km/h i homologar un consum de carburant de 'només' 9,6 litres cada cent quilòmetres.

Aquest propulsor s'associa exclusivament a un canvi automàtic Tiptronic de vuit relacions i un sistema de tracció integral Quattro amb diferencial electrònic posterior esportiu, i aquest SQ7 també disposa d'elements de sèrie com ara la suspensió neumàtica o l'eix posterior direccional que permet maniobrar en espais reduïts amb més facilitat.

Una estètica contundent

El nou SQ7 manté el disseny elegant i familiar del Q7 estàndard afegint una pila de detalls estètics específics dels acabats S d'Audi, com ara els acabats cromats de la carrosseria, una calandra frontal redissenyada, quatre cues d'escapament noves, llandes exclusives de 20 polzades, neumàtics de mida descomunal (285/45), uns frens carbonoceràmics opcionals i retrovisors específics.

En els interiors Audi manté el disseny ergonòmic dels models estàndard però apujant un graó el nivell d'exigència i afegint nous materials nobles com el cuir o l'Alcantara, motllures d'alumini raspat, diversos detalls opcionals de fibra de carboni, seients de caràcter esportiu que opcionalment poden integrar funció de massatge, climatitzador de quatre zones, sistema de so signat per Bang&Olufsen, fars HD Matrix Led i la possibilitat d'escollir entre versions de cinc o de set places.

Per acabar, Audi encara no ha fet públic el preu del nou SQ7 a l'estat espanyol, però ja podem afirmar que aquest model estarà a l'abast de ben poques butxaques del nostre país, ja que presumiblement superarà de llarg els més de 115.000 de preu base que presentava el model anterior i, si volem configurar-lo al nostre gust, la factura final podria acabar acostant-se als 150.000 euros.