El nou Audi S8 és una berlina de luxe, esportiva i dièsel

Qui diu que una berlina gran i de luxe ha de renunciar a l’esportivitat? El nou Audi S8 és el nou far de tota la gamma dels models S de la marca dels anells, i en aquesta ocasió arriba associat a un motor dièsel V8 4.0 TDI de 571 CV i 800 Nm de parell ajudat per un sistema ‘mild hybrid’ de 48 V i un arsenal tecnològic que vol demostrar la capacitat tècnica de la marca dels anells.

El nou S8 estrena un nou sistema de suspensió activa predictiva que modifica l’altura del cotxe roda per roda gràcies al sistema electromecànic i modifica la rigidesa dels amortidors en funció de l’estat de l’asfalt i les informacions en temps real del sistema informàtic del cotxe (ubicació, meteorologia...), quatre rodes direccionals per millorar la capacitat de maniobra i l’agilitat en carretera del gegant alemany, sistema de tracció integral quattro i un nou diferencial posterior esportiu de sèrie que aporta més dinamisme al conjunt enviant més parell a l’eix posterior quan les condicions de l’asfalt així ho permeten.

Però un Audi S8 mai ha de deixar de ser un cotxe senyorial. Per això entre els seus cinc modes de conducció hi destaca el mode ‘Confort +’, que eleva la carrosseria uns cinc centímetres quan accionem la maneta de la porta per facilitar l’accés a l’habitacle o la possibilitat d’inclinar la carrosseria fins a tres graus en els revolts per contrarestar l’efecte de l’acceleració lateral (la sensació de barqueig) dels seus ocupants.

Les opcions de configuració del nou S8 són gairebé infinites, però hi destaca la possibilitat d’equipar uns discos de fre carbonoceràmics d’alt rendiment i pinces de fre de deu pistons, llandes de 21 polzades, grups òtics Matrix led amb llum làser i fins a 38 sistemes d’assistència a la conducció que el fan arribar a un nivell de conducció autònoma de dos sobre cinc en l'escala de conducció autònoma.