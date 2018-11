Audi RSQ e-tron, un cotxe de dibuixos animats

Elèctric, espectacular, esportiu i autònom. Així és el prototip de l’Audi RSQ e-tron, un prototip de la marca alemanya que es podrà veure a la pel·lícula de dibuixos animats 'Spies in Disguise', protagonitzada per Will Smith i Tom Holland, o més ben dit, els seus ‘alter ego’ digitals.

El cotxe de Will Smith en la pel·lícula, el fictici Audi RSQ e-tron, és un esportiu desenvolupat per Audi i que avança algunes solucions estètiques i tecnològiques de futur de la marca d’Ingolstadt, a més de voler ser una mostra del poder de la marca dels anells.

Aquest prototip de dibuixos animats avança un model totalment autònom amb molts sistemes innovadors i on destaca un ‘Head-up Display’ digitalitzat i transparent, similar al d’un caça de darrera generació, i una carrosseria extremadament baixa i aerodinàmica.

Però, ¿per què ens prenem seriosament aquest cotxe de dibuixos animats? La resposta és senzilla: ara fa uns deu anys Audi va presentar un primer cotxe d’animació a la pel·lícula ‘Jo, Robot’ amb un cotxe anomenat RSQ i que va resultar ser l’esborrany de l’actual Audi R8. Amb aquest precedent no és d’estranyar que aquest RSQ e-tron hagi despertat l’atenció més enllà del marc de la pel·lícula de dibuixos animats.