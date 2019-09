Audi RS7: un dimoni (ecològic) de 600 CV

Sembla mentida que un esportiu de cinc metres de llargada i dos d’amplada amb un motor V8 amb 600 CV de potència pugui rebre una etiqueta ecològica, però a Audi han aconseguit superar el repte. El nou RS7 és una de les bèsties més radicals mai fabricades a Ingolstadt, i gràcies a la seva mecànica ‘mild hybrid’ o semihíbrida ara és més ecològica que mai.

El nou RS7 Sportback arribarà al mercat l’any 2020 a un preu encara per confirmar (que superarà els 100.000 euros) i amb un disseny espectacular gràcies a les llandes de fins a 22 polzades, la seva menys distància respecte al terra (és 20 mil·límetres més baix que un A7 estàndard), la calandra cromada, les cues d’escapament de titani i el difusor posterior, que denoten la seva naturalesa esportiva. De fet, la carrosseria del nou RS7 només té en comú quatre peces amb un A7 convencional, que són el capó, el sostre, les portes davanteres i la porta del maleter.

Pel que fa als interiors, el nou RS7 Sportback incorpora un quadre de comandaments totalment digital amb informacions i funcionalitats exclusives dels models RS, entapissats de cuir Napa i Alcantara i diverses insercions de fil vermell, alumini, fibra de carboni i fusta natural. I, per primer cop en la història, un RS7 té capacitat per portar tres passatgers a les places posteriors (això sí, una mica justos d’espai).

Però la raó de ser dels RS és la seva aposta mecànica, i aquest RS7 Sportback no n'és cap excepció. El seu potent motor 4.0 TFSI V8 passa els nous controls d’emissions gràcies a un sistema ‘mild hybrid’ o semihíbrid de 48 V que inclou un petit motor d’arrencada o alternador capaç de recuperar una part de l’energia cinètica del cotxe i que permeten estalviar gairebé un litre de gasolina per cada 100 quilòmetres, i circular amb el motor de combustió apagat quan el vehicle circula a menys de 22 km/h o quan avança ‘a vela’ (és a dir, per la mateixa inèrcia del cotxe) entre els 55 i els 160 km/h, quan es desacobla el motor de combustió de la caixa de canvis i el sistema de 48 V ho aprofita per recarregar energia.

Com no podia ser de cap altra manera, el flamant RS7 Sportback disposarà d’un sistema de tracció integral 'quattro' de sèrie, sis modes de conducció que inclouen dues memòries RS amb personalització a gust del conductor, i un canvi automàtic de doble embragatge i vuit relacions amb una posada al punt específica per a aquesta versió RS.

Tota aquesta potència i aposta mecànica permet que el RS7 Sportback acceleri de 0 a 100 en 3,6 segons i que, gràcies al seu eix posterior direccional i el sistema de frenada amb discos de fre perforats i ventilats, pugui explotar les seves potencialitats sense por de perdre el control. Per acabar, els clients que ho vulguin també poden optar per equipar-hi un sistema de frenada ceràmic heretat dels models de competició d’Audi Sport, que són uns 34 quilos més lleugers i molt més efectius que els frens de sèrie.