Audi A1 Citycarver, un urbanita amb aspecte salvatge

Els treballadors de la planta de Seat a Martorell encara troben a faltar el Q3. El totcamí compacte d’Audi es venia molt bé al mercat internacional i deixava un generós marge a la planta del Baix Llobregat. Però el Q3 va marxar i la cúpula del grup Volkswagen va decidir substituir la seva producció per la del nou A1, un cotxe que en aquesta nova generació no acaba de vendre’s tant com caldria esperar.

Potser per això els alemanys han anunciat l’aparició d’una nova variant anomenada Citycarver, que aporta una dosi extra d'estètica aventurera gràcies a les proteccions inferiors i dels passos de roda fetes de plàstic i alumini, un nou para-xocs, noves llandes i una alçada lliure més gran que la del model del qual deriva.

El nou A1 Citycarver també inclou nou colors nous a escollir i la possibilitat de pintar els sostre d’un altre color, una nova línia estètica opcional que permet pintar tots els detalls estètics externs de color negre.

L'A1 encara no ha sabut trobar el seu lloc al mercat, cosa que inquieta la cúpula d'Audi

Tot i que el Citycarver mantindrà els mateixos motors i caixes de canvis que el model estàndard, opcionalment es podrà configurar un paquet Dynamic que inclou pinces de fre de color vermell, llandes de 18 polzades i una suspensió ajustable electrònicament, entre d'altres.

Audi ja anunciat que aquesta variant tindrà quatre acabats i que podrà incloure extres com ara un paquet de connectivitat compatible amb el sistema Audi Virtual Cockpit amb navegador de Google Earth, informació en estat real del trànsit o avís dels llocs on podem estacionar, per exemple.

Però més enllà de l’estètica aventurera, aquest A1 Citycarver no pot disposar de tracció integral Quattro perquè utilitza la mateixa plataforma MQB A0 que el model estàndard o que els Volkswagen Polo i Seat Ibiza, dos cotxes que li han restat molt de protagonisme en oferir pràcticament el mateix que el petit Audi a un preu força més contingut. I és que les versions més bàsiques de l’A1, amb motors de 90 CV, superen els 20.000 euros, mentre que les versions més cares s’enfilen fins als 37.000 euros. I presumiblement aquest A1 Citycarver tampoc serà el cotxe més barat del segment.