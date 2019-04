Aston Martin DBS Superleggera Volante, probablement el cotxe més bonic del món

D’acord, el nou Aston Martin DBS Superleggera Volante és un cotxe totalment inútil. Quina funció racional pot tenir un cotxe de 725 CV sense sostre fixe? Els coxtes descapotables són incòmodes de fer anar a partir d’una determinada velocitat, i el seu rendiment és inferior a les versions cupè dels quals deriven.

Però aquest fet no preocupa gens ni mica a Aston Martin. Els anglesos saben que el perfil de comprador del seu DBS Superleggera Volante no està tan interessat en les xifres de rendiment esportiu del seu cotxe com en convertir-se en el centre d’atenció als ports de Marbella, Eivissa, Niça, Porto Fino o de la costa dàlmata, per exemple.

Mecànicament el nou Aston Martin DBS Superleggera Volante manté el mateix motor de dotze cilindres en V (o V12) turbo que ofereix 725 CV i 900 Nm de parell associat a un canvi automàtic amb conversor de parell de 8 relacions amb esuqema de tracció posterior o propulsió capaç de catapultar el cotxe en el 0 a 100 en només 3,6 segons i assolir una velocitat punta de 340 km/h.

La clau del nou Aston Martin DBS Superleggera Volante és la possibilitat de retirar el seu capó de tela de vuit capes en només 14 segons, i la marca britànica assegura que el seu capó ofereix un bon aïllament acústic i tèrmic quan està tancat (és a dir, gairebé sempre).

El que no es pot negar del nou DBS Superleggera Volante és que ja és, per mèrits propis, un dels cotxes més bonics mai fabricats per la casa britànica Aston Martin, i que possiblement sigui el cotxe estèticament més bonic que es fabrica en sèrie actualment. tot i que la qüestió estètica respon a criteris molt personals, tothom pot reconèixer fàcilment la bellesa escultural i atemporal del cotxe anglès.