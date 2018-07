Aston Martin DBS Superleggera, amenaçant el tro de Ferrari

Molts anys després de la seva aparició als anys 60 del segle passat Aston Martin recupera les denominacions DBS i Superleggera per batejar un model de producció. I aquest no és un model de producció qualsevol, si no un superesportiu pensat per plantar cara al Ferrari 812 Superfast presentat aquest any.

D’entrada cal reconèixer que el disseny del DBS Superleggera és realment espectacular, combinant a la perfecció els elements clàssics de tot bon GT britànic amb un toc de disseny italià sense renunciar a les solucions tècniques i aerodinàmiques del segle XXI. El coxte es veu musculat i poderós, sense caure en el barroquisme o les exageracions dels Lamborghini o Pagani, mantenint una línia més exclusiva i elegant que els Ferrari però amb un to més passional i esportiu que els Audi, BMW o Mercedes més esportius.

Aquest Aston Martin DBS Superleggera és més potent que el popular DB11 gràcies al seu motor V12 d’origen Mercedes-AMG i que entrega 725 CV i 900 Nm de parell, associat a un canvi automàtic amb convertidor de parell ZF de vuit relacions i un diferencial mecànic de desplaçament limitat, per assegurar la motricitat i la diversió al volant del britànic.

Com el seu nom indica els de Gaydon han treballat especialment el pes del nou superesportiu, i han aconseguit que el DBS Superleggera sigui 72 quilos més lleuger que el DB11 del qual deriva, gràcies a l’ús massiu de materials lleugers com l’alumini o la fibra de carboni. Així doncs, el DBS Superleggera promet un pes de només 1693 quilos a la bàscula amb un repartiment de pes gairebé perfecte sobre els eixos (51:49 a favor de l’eix davanter), cosa que millorarà la seva experiència dinàmica.

Per acabar amb aquesta obra d’art, els enginyers d’Aston Martin han incorporat una nova suspensió activa regulable electrònicament per rebaixar la seva distància amb el terra i nous discs de fre carbonoceràmics amb pinces de sis pistons especialment dissenyats per aturar el DBS Superleggera amb seguretat i contundència.