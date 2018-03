Aquest és el nou Toyota RAV4 (i no tindrà cap motor dièsel)

Toyota ha presentat avui la cinquena generació del RAV4, el seu popular totcamí, un autèntic èxit de vendes als cinc continents. Probablement el primer SUV que associem amb una tecnologia híbrida és aquest japonès, que ara incorpora noves mecàniques híbrides encara més ecològiques i eficients.

El nou RAV4 disposarà d’un bloc motor 2.5 de gasolina de quatre cilindres associat a dos propulsors elèctrics (un sobre cada eix) associat a un esquema de tracció integral i una potència que superarà els 200 CV. Toyota també ha presentat un nou propulsor de gasolina de dos litres de cilindrada de 150 CV associat a un sistema de tracció integral desacoblable: quan el sistema detecta que no necessita enviar parell a les rodes posteriors, en talla la connexió per obtenir millors registres de consum de carburant i emissions de gasos contaminants. Tal com ja va anunciar a Ginebra, Toyota no vendrà cap motor dièsel del seu SUV més popular.

Toyota ha anunciat que aquesta cinquena generació del RAV4 disposa d’una nova plataforma anomenada TNGA (Toyota New Global Architecture) que rebaixa el centre de gravetat del cotxe i el fa més àgil i dinàmic, tot i que augmenta una mica l’alçada lliure del cotxe per millorar les seves aptituds ‘off-road’.

Això sí, el nou RAV4 manté les dimensions compactes (4,6 metres de llarg i 1,86 d’ample), però en millora l’habitabilitat gràcies a una batalla 30 mil·límetres més llarga. Pel que fa a l’equipament de seguretat, el nou SUV disposarà del paquet Toyota Safety Sense. Entre els sistemes que ofereix es troba el de precol·lisió amb detecció de vianants i ciclistes; el control de creuer amb radar dinàmic alerta de canvi de carril amb assistència a la direcció, activació i desactivació automàtica de les llums llargues, o un sistema de reconeixement de senyals, entre altres.

El nou Toyota RAV4 no arribarà al nostre mercat fins al 2019, en una forquilla de preus compresa entre els 25.000 euros de les versions bàsiques fins als més de 45.000 de les unitats més potents i equipades.