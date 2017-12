Apple patenta un nou sistema de conducció autònoma

Aquesta setmana Apple ha patentat un nou sistema de conducció autònoma que vol millorar la mobilitat, l'eficiència i la seguretat dels vehicles autònoms. Aquest programari, anomenat Autonomous Navigation System, redueix la quantitat d'operacions que el programa utilitza i simplifica la informació que necessita en cada moment i els algoritmes simultanis.

La major part de cotxes autònoms fins ara fabricats funcionen amb un navegador que fa servir mapes estàtics i els confronta amb la informació que rep mitjançant els sensors (radars, càmeres, etc.) per moure's en un entorn dinàmic i canviant.

Aquest nou programari d'Apple, en canvi, proposa un canvi de paradigma: preveu rutes, direccions i moviments dels altres vehicles, objectes o vianants utilitzant els sensors del cotxe independentment dels mapes gravats al sistema autònom. És a dir, estalvia algunes operacions per processar més de pressa la realitat que envolta el cotxe, que al seu torn comparteix amb altres vehicles del seu entorn per gestionar a temps real l'estat del trànsit o els seus moviments, com ara la intenció d'avançar, d'aparcar o, per exemple, de girar a l'esquerra.