Amazon ja ven recanvis i accessoris de Fiat, Jeep, Alfa Romeo i Chrysler

Mopar és un distribuïdor i preparador d'accessoris dels cotxes del grup FCA (que inclou Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, RAM o Jeep, entre d'altres) fundat l'any 1929. De fet el seu nom és un acrònim de Motor Parts.

Ara aquesta filial del grup FCA ha fet un salt endavant amb l'estrena de la distribució d'articles del seu catàleg mitjançant Amazon, la popular plataforma de comerç electrònic per internet. D'aquesta manera Mopar vol acostar-se als compradors i clients particulars sense haver de passar pel filtre dels concessionaris oficials.

Aquesta idea, que beu del concepte nord-americà 'fes-t'ho tu mateix' és un primer pas cap a una transformació digital que vol crear una autèntica botiga electrònica amb tot el catàleg dels accessoris Mopar per als models de Jeep, Fiat, Alfa Romeo o Chrysler, entre d'altres.

Per fer possible aquest projecte el grup Fiat ha reconvertit la històrica fàbrica de Rivalta, a uns 10 quilòmetres de Torí, en un magatzem gegant amb més de 340.000 metres quadrats que centralitzarà les comandes electròniques dels productes Mopar.

Val a dir que a diferència dels Estats Units, on no existeixen les ITV i les modificacions dels cotxes són legals, els articles que Mopar ven a Europa són bàsicament accessoris que no modifiquen la fitxa tècnica del vehicle. Tanmateix, els elements enfocats a millorar el rendiment del cotxe també es podran comprar per Amazon, tot i que un cop instal·lats han de passar les revisions tècniques pertinents.