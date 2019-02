Alfa Romeo 4C Spider Italia: edició especial de col·leccionisme

L’Alfa Romeo 4C mai ha sigut un cotxe de masses. El petit esportiu italià, un ‘roadster’ lleuger amb molt de caràcter, volia ser l’anunci del retorn d’Alfa Romeo, una mena de preludi dels actuals Giulia i Stelvio, dos models de volum que són el present i futur de la marca.

De fet, al petit 4C no li queda gaire temps de vida comercial. Aquest esportiu amb un xassís monocasc de fibra de carboni i un pes que no arriba als 1.000 quilos de pes s’ha fabricat a les instal·lacions de Maserati a Mòdena aquests últims cinc anys, i en molts moments la demanda ha superat la capacitat productiva -gairebé artesanal- del 4C.

Això fa que sigui un cotxe ideal per especular i guanyar diners: de fet, alguns cotxes es venen de segona mà amb molts pocs quilòmetres a un preu superior a l'original fixat per Alfa Romeo. Curiosament, el 4C costava uns 65.000 euros l’any 2013, i les unitats actuals ja en valen gairebé 80.000, en un dels pocs casos de la història en què un cotxe amb cinc anys d’antiguitat al mercat costi molt més que en el moment del seu llançament sense haver-ne millorat el motor o els equipaments. Si tot just aquest cap de setmana Àlex Font ens explicava com fer-nos rics comprant cotxes, en el mercat no hi ha gaires models amb el potencial de revalorització i el cartell de futur clàssic com aquesta edició del 4C. Un cotxe que, segur, multiplicarà el seu valor en poc temps.

Ara Alfa Romeo n'ha presentat una edició limitada exclusiva de només 15 unitats anomenada Spider Italia i que vol ser un homenatge al país transalpí. Totes les unitats incorporen un color metal·litzat exclusiu anomenat Misano Blue i que recorda el color de la samarreta de la seva selecció de futbol. A més, aquesta edició exclusiva utilitza les clàssiques llandes de flors de la marca que deixen entreveure unes grans pinces de fre de color groc. Per acabar tant la carrosseria com l’habitacle disposen de diversos motius i plaques commemoratives d’aquesta edició exclusiva, pensada per a col·leccionistes.

A banda dels detalls estètics, les quinze unitats fabricades per Alfa Romeo incorporen, com a novetat, una càmera posterior, sensors d’aparcament i control de creuer. Mecànicament, Alfa Romeo manté el motor gasolina 1.75 TBi en posició central que ofereix 240 CV de potència i 349 Nm de parell enviats directament a les rodes posteriors, una potència moderada però que li permet accelerar de 0 a 100 en 4,5 segons i obtenir una velocitat punta de 257 km/h.

Alfa Romeo no ha volgut publicar el preu de cadascuna de les quinze unitats fabricades, tot i que seran sensiblement més cares que els models de sèrie i probablement superaran la barrera dels 100.000 euros. Una bona inversió, perquè en pocs anys aquestes unitats, ben conservades, multiplicaran fàcilment el preu per tres o per quatre, si prenem com a referència els 8C que la marca italiana va fabricar entre el 2008 i el 2010 i que ja es venen pel triple del preu original.