Alfa Romeo Mole Construzione Artiginale 001: se subhasta una obra d’art

Ara fa uns anys Alfa Romeo va presentar el Mole Construzione Artiginale 001, un prototip conceptual o ‘concept car’ obra dels preparadors Up Design i Adler Group dissenyat per l’artista Umberto Palermo, i que prenia com a base un 4c modificat al màxim per dotar-lo d’una personalitat única i exhuberant.

L’Alfa Romeo Mole Construzione Artiginale 001 no és un cotxe nou, perquè marca uns 49.000 quilòmetres al comptaquilòmetres, i també va patir modificacions en els interiors, perquè el seu primer propietari va decidir entapissar amb pell i cuir de color marró i negre la consola central i el volant. Mecànicament conserva el motor d'origen Alfa Romeo 1.8 TBi de gasolina turbo amb quatre cilindres que ofereix 237 CV i 349 Nm de parell.

En un primer moment es va arribar a plantejar la possibilitat que el Mole Construzione Artiginale 001 no fos només un prototip, i que la marca llombarda arribaria a un acord amb els preparadors italians per subministrar més 4c per modificar-los sota demanda.

Amb tot, el projecte mai va fructificar i l’Alfa Romeo Mole Construzione Artiginale 001 s’ha convertit en una peça única i de col·lecció, cosa que farà que molts col·leccionistes s’interessin per la subhasta del 24 de maig i estiguin disposats a pagar una quantitat important per aquest futur clàssic.