Alfa Romeo confirma la desaparició del 4c i enterra el 8c i el GTV

La fusió del grup FCA i PSA no és una notícia gaire positiva per a la mítica Alfa Romeo, una marca especialment protegida pel desaparegut Sergio Marchionne -que sempre hi va creure com la gran alternativa italiana a BMW i Porsche- i que pot quedar diluïda dins del nou gran grup resultant.

De fet, ja fa temps que els cotxes esportius han deixat de ser un segment rendible i atractiu per als grans fabricants, centrats ara en oferir totcamins potents amb mecàniques eficients i sovint hibridades, i el 4c no ha estat una excepció dins de la tònica general del mercat.

L’Alfa Romeo 4c es va començar a fabricar l’any 2013 (la versió descapotable o Spider va aparèixer el 2015) i ràpidament es va guanyar el cor dels aficionats gràcies a la seva estètica captivadora -probablement sigui un dels cotxes més bonics del segle XXI- i la seva lleugeresa: amb un pes de tan sols 895 quilos, els 240 CV de potència del motor central feien volar el petit italià en trams revirats.

Desgraciadament, el 4c, un cotxe que concentra l’essència d’Alfa Romeo, no va arribar mai a ser un cotxe de masses, tot i la bona acollida de la crítica i els aficionats més puristes i exigents. Ara la marca italiana es vol centrar en la fabricació de nous SUV com el nou Tonale i un futur SUV del segment B o urbà que podria aprofitar-se de les sinergies i les plataformes del nou grup resultant de la fusió amb PSA.

Adeu al 8c i el GTV

La nova realitat del grup FCA i el traspàs de Sergio Marchionne, el gran valedor d’Alfa Romeo, han fet que la marca llombarda hagi cancel·lat també el projecte del 8c, un superesportiu que la marca va anunciar i que hauria utilitzat un xassís monobuc de fibra de carboni i una plataforma híbrida capaç d’oferir una potència total combinada de més de 700 CV, i que serà capaç d’accelerar de 0 a 100 en menys de tres segons.

A més a més, Alfa Romeo ha renunciat al desitjat i esperat GTV (Gran Turismo Veloce), que havia d’aprofitar l’estructura de la Giulia Quadrifoglio Verde i oferir 600 CV de potència gràcies a una mecànica híbrida amb tracció integral mantenint el repartiment de pes 50/50 sobre cada eix.