Així és el nou Opel Corsa (tot i que no l’hauries d’estar veient)

Després de ser comprat del grup PSA, Opel ha començat a utilitzar plataformes i mecàniques provinents del fabricant gal. Si primer va ser el Grandland X, el SUV compacte bastit sobre la plataforma modular dels Peugeot 3008 i Citroën C5 Aircross, ara li toca el torn a la nova generació del Corsa, que compartirà plataforma, tecnologies i elements mecànics amb els nous Peugeot 208 i Citroën C3.

El nou Corsa és més modern i juvenil, amb uns nous grups òptics led que recorden els dels nous Audi A1 i una calandra davantera que aporta personalitat i dinamisme al conjunt. A la part posterior del cotxe és on hi ha més llibertat estilística, amb un pilar C o muntant posterior molt marcat que conflueix sobre el maleter.

El nou Corsa es continuarà fabricant a la planta saragossana de Figueruelas, i està previst que també disposi d'una versió elèctrica que aprofiti el sistema desenvolupat pel nou Peugeot e-208 i que disposa d'uns 136 CV de potència i una autonomia d'ús real superior als 300 quilòmetres.

Tot i que hi haurà aquestes versions ecològiques, el nou Corsa tindrà també motors de combustió de gasolina i dièsel amb potències compreses entre els 75 i els 100 CV, i associats a canvis manuals o automàtics.

Per acabar, les primeres fotos filtrades permeten veure com serà l'interior del nou Corsa, més tecnològic i elegant que mai gràcies a un disseny racional, amb materials de bona qualitat i un quadre d'instruments totalment digital.