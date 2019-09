AI:Trail, el 4x4 del futur serà elèctric i autònom

Audi ha presentat al Saló de Frankfurt l’AI:Trail, un model tan futurista com extrem i innovador. Aquest prototip conceptual, que mai arribarà a ser fabricat en sèrie, vol traçar el futur dels totterrenys d’Audi, amb un aposta mecànica, tecnològica i estètica molt singular.

El primer que crida l’atenció de l'AI:Trail és la seva estètica futurista i un punt disruptiva. Gràcies a la seva forma, el model permet una visió panoràmica excepcional, i els seus passos de roda donen una llibertat inimaginable a les suspensions per superar obstacles de qualsevol tipus.

Els interiors de l’AI:Trail són futuristes, ergonòmics i molt tecnològics, amb un disseny minimalista en què l'‘smartphone’ del seu propietari es converteix en l’eix central del vehicle i fa la funció de quadre d’instruments. La seva personalitat més aventurera queda reforçada pels binocles que incorpora al sostre i per una segona filera de seients que substitueix els seients tradicionals per unes butaques de tall futurista.

Però potser encara més interessant que el seu disseny és la seva aposta mecànica i tecnològica. L’AI:Trail és un cotxe autònom en nivell 4 sobre 5 de l’escala de conducció autònoma gràcies a un arsenal de càmeres i sensors que li permeten circular sense cap interacció humana per carretera i ciutat, i avançar sota vigilància humana per camins i pistes allunyades de l’asfalt.

Potser l’element més revolucionari del nou AI:Trail és que presenta un sistema anomenat Audi Light Pathfinder, també conegut com ‘Ulls en el cel’, consistent en cinc drons triangulars amb llum led que es poden controlar des de l''smartphone' mitjançant una aplicació. Aquests drons s’acoblen al sostre del cotxe i permeten il·luminar el camí a la nit i, gràcies a les càmeres que porten integrades, permeten cartografiar el terreny i enviar la informació al conductor.

A més a més, l'AI:Trail té un sistema de tracció integral Quattro i quatre motors (un sobre cada roda) de 80 kW, per a una potència total conjunta de 435 CV i 1.000 Nm de parell que permeten que el prototip superi qualsevol obstacle sense despentinar-se. Gràcies a la gestió electrònica i repartiment de parell sobre cada motor i cada eix, l’AI:Trail sempre permet la màxima tracció i adherència sobre qualsevol paviment, i les seves bateries han sigut dissenyades per oferir una gran autonomia –fins a 500 quilòmetres– pensant específicament en el fet que l’AI:Trail haurà de circular per espais amb pocs punts de recàrrega de la bateria.

Per acabar, l’AI:Trail té una velocitat punta limitada a 135 km/h. El vehicle no vol batre cap rècord de velocitat sinó oferir el millor comportament fora de l’asfalt. La gestió dels motors intenta allargar al màxim la càrrega de les bateries d’aquest autèntic 4x4 elèctric i autònom.