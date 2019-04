AI:ME, l'elèctric del futur segons Audi

Audi ha presentat el prototip conceptual AI:ME al Saló de Xangai, un model que avança com entén Audi la mobilitat elèctrica i urbana del futur, un cotxe pensat per ser compartit entre els usuaris del futur.

Probablement l'Audi AI:ME sigui el primer esborrany oficial dels A3 i Q2/Q3 del futur

Aquest prototip és un cotxe compacte amb unes mides no gaire diferents dels A3 actuals, és a dir, de les mesures del segment C o compacte europeu. De fet l’AI:ME utilitza la nova plataforma modular elèctrica MEB del grup Volkswagen que també faran servir els models de Seat o Skoda, entre d'altres.

El cap de disseny d’Audi, l’alemany Andreas Mindt, ha afirmat que el disseny del prototip busca unes línies molt pures, per diferenciar-los dels models actuals, massa similars els uns als altres.

De fet, aquest prototip –que no deixa de ser un ‘crossover’ a mig camí d’un turisme convencional, un monovolum i un totcamí– mostra alguns detalls estètics que ens permeten predir cap a on vol evolucionar el llenguatge estètic d’Audi, a banda de suposar una mostra del ‘savoir faire’ tecnològic de la marca, com el detall dels seus leds posteriors que també poden comunicar-se amb símbols amb altres vehicles i vianants.

I és que l’AI:ME és un cotxe elèctric amb un esquema de tracció integral, una potència de 170 CV, unes bateries de 65 kWH i que estrena un nou sistema d’intel·ligència artificial (IA) que li permet aprendre a partir de les interaccions amb els seus ocupants i amb el món que l’envolta per oferir un nivell 4 sobre 5 de conducció autònoma.