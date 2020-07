El mític AC Cobra reneix en format elèctric

L'AC Cobra és un model mític que es va començar a fabricar l'any 1961 fruit de l'acord del fabricant britànic AC Cars amb el nord-americà Carrol Shelby per crear un esportiu descapotable i lleuger que feia servir un motor V8 que ha passat a la història.

Tot i que el model AC Cobra original es va deixar de fabricar l'any 1967, encara avui els britànics d'AC Cars segueixen fabricant una versió del seu model llegendari, que ara estrena mecànica elèctrica de zero emissions.

El flamant AC Cobra Series 1 electric –aquest és el seu nom complert– respecta l'estètica i la carrosseria del model original i fins i tot ofereix els mateixos quatre colors de carrosseria (blanc, blau, verd o negre) que l'esportiu descapotable clàssic.

Però sota del capó aquest esportiu elèctric amaga un motor elèctric de 313 CV de potència i 500 Nm de parell alimentat per una bateria de 54 kWh que li permet oferir una autonomia d'uns 240 quilòmetres i mantenir un pes homologat de 1.250 quilos (uns 150 quilos més que el model del 1961).

Aquest esportiu, que disposa de totes les homologacions actuals necessàries per circular, accelera de 0 a 100 en 6,7 segons i té una velocitat punta de 193 km/h, i manté una posada a punt molt acurada en alguns elements clau com la direcció o les suspensions per poder oferir un comportament dinàmic digne de l'herència del model original.

Per acabar, l'AC Cobra Series 1 electric ja està a la venda a un preu de 152.000 euros, una xifra que es justifica, en part, per l'exclusivitat d'aquest model, del qual només es fabricaran 58 unitats elaborades artesanalment.