L’electromobilitat d’aquest 2020

No són entelèquies ni especulacions com algunes que hem vist recentment. Són novetats sí, però també realitats tangibles que es comercialitzen aquest any. Sis cotxes i dos escúters elèctrics, normals i a l’abast. Per poder-los pagar no haurem de patir per si ens tallen la llum.

BMW i4

Després d’atacar l’electromobilitat per la gamma d’accés a la marca a través de l’i3, que veurà una nova generació d'aquí poc, i mitjançant un esportiu de luxe com l’i8, ara el fabricant alemany entra al segment prèmium amb un cotxe mitjà que no arribarà fins a finals d’any. L’i4 serà una berlina cupè, preparada per a una autonomia de 600 km gràcies a una bateria de 80 kWh.

Ford Mustang Mach-E

55 anys després, el llegendari Mustang tindrà la seva versió elèctrica, ara amb una fisonomia molt més SUV. Aquest serà un dels 14 cotxes que Ford electrificarà el 2020. Tindrà diverses configuracions mecàniques. La més potent arribarà als 465 CV, necessaris per fer el 0 a 100 en menys de 5 segons. Diuen que podrem carregar-lo al 80% en 10 minuts amb càrrega ràpida.

Honda-e

Minimalista, sobri. El primer utilitari elèctric d’Honda serà probablement de totes aquestes novetats que presentem la primera que arribarà al mercat. Ple de detalls molt tecnològics i interessants, com els retrovisors a través de càmeres, l’ofereixen amb potències de 136 i 154 CV i bateria de 35,5 kWh, que assegura una autonomia de 200 km, suficient per a l’ús urbà que es proposa.

Mazda MX-30

Els problemes dels seus últims models no conviden a l’optimisme pel que fa a l’aparició d’aquest SUV que ha d’arribar abans del segon trimestre. El millor argument serà el preu, al voltant dels 30.000 €. Això és possible gràcies a una bateria de només 35 kWh, que lògicament condicionarà l’autonomia. Per reforçar-la, portarà un motor de combustió que actuarà com a generador. Incongruent.

Niu MQi GT

El vam descobrir a la fira EICMA, a Milà, al novembre, però no arribarà al mercat d’aquí fins a finals de juny. Aquest escúter elèctric equivalent a una moto de 125 cc, anuncia una velocitat punta de 70 km/h i més de 100 km d’autonomia gràcies a dues bateries Panasonic extraïbles, situades sota el seient. El preu apunta a ser molt competitiu: per sota dels 4.500 €.

Seat el-Born

L’última gran aposta de Luca de Meo per a la marca catalana abans de deixar-la. Amb un preu competitiu per poder convertir-se en un producte amb el mateix nivell de popularitat que altres models de la casa, i una estètica molt innovadora, aquest elèctric de Seat incorpora la tecnologia del Volkswagen ID.3. L’arribada als concessionaris està prevista al segon semestre.

Silence S01

Abans d’un mes Seat presentarà al MWC la versió definitiva de la seva primera moto. Aquest escúter serà una variant del Silence S01, que el fabricant català de motos elèctriques ja comercialitza i que s’ha convertit en el líder del segment. Després de fer vehicles per a corporacions, l’S01 és el primer adreçat a consumidors privats, i ofereix una autonomia de 100 km per 6.250 €.

Volkswagen ID.3

Des del novembre la planta de Zwickau, a la Saxònia, treballa a tota pastilla per enllestir les primeres unitats ja venudes abans d’arribar als concessionaris, fet que no passarà fins després de l’estiu. Sobre la plataforma MEB, l’ofereixen amb tres opcions de bateries que garanteixen autonomies de fins a 500 km. Un compacte que promet convertir-se en referent entre els elèctrics mitjans.