Els 'crossovers' de Nissan van sobre (i sota) rodes

Quatre de cada deu cotxes que van vendre l’any passat a l’Estat pertanyen a la tipologia definida com a SUV (Sport Utility Vehicle). En alguns països, aquests automòbils ja representen la meitat de les vendes. Al 2019, aquest segment va créixer un 12% a tot el món.

Segons les xifres d’Aniacam (l’Associació Nacional d’Importadors d’Automòbils, Camions, Autobusos i Motos) el crossover de més èxit al mercat espanyol l’any passat va ser el Nissan Qashqai, amb 30.163 unitats despatxades, seguit del Seat Arona (25.131) i del Peugeot 3008 (23.309). De fet, el SUV del fabricant japonès va ser el tercer cotxe més venut en aquest àmbit, darrere del supervendes local, el Seat León (35.847 unitats), i el Dacia Sandero (33.880).

Tot i que el Qashqai porta com a líder del seu segment tretze anys consecutius, Nissan –amb un 7% de la quota d’aquest mercat– ocupa el tercer lloc en el global de vendes dels crossover, darrere de Peugeot, amb un 8,8%, i de Seat, amb una quota del 8,1%. Aquests tres fabricants tenen cadascun tres models SUV al catàleg. Peugeot disposa dels 2008, 3008 i 5008. Els de Martorell compten amb l’Arona, l’Ateca i el Tarraco.

Per la seva banda, el fabricant de la Zona Franca, amb els Juke, Qashqai, i X-Trail, ja suma 430.000 unitats venudes a Espanya, de les quals 300.000 corresponen al Qashqai, el model que va obrir el segment ara ja fa tretze anys i sobre el qual pivoten els resultats d’aquest segell. Entre els tres models, Nissan va vendre 1.322.077 unitats a tot el món l’any passat.

L’èxit del Qashqai, que fa seu el nom d’un poble nòmada iranià, és digne d’estudi. Pertanyent al segment C-SUV, el 70% dels QQ (aquesta és l’abreviatura que fan servir a Nissan per parlar d’aquest model) porten motoritzacions gasolina. La xifra contrasta amb la situació global d’aquest segment, en què els models de gasolina representen el 52%, els dièsel el 32%... i el 16% restant l’ocupen les versions electrificades. I és precisament aquesta petita part del pastís la que ha marcat el canvi de direcció en l’orientació dels productes de Nissan per al futur més immediat.

Aquest constructor ha obtingut èxits notables amb el Leaf, que durant molts anys ha sigut el turisme elèctric més venut al món i també al mercat espanyol, en què primer el seu cosí germà, el Renault Zoe (amb qui comparteix moltíssims elements), i més recentment el Tesla 3 l’han fet baixar del tron on estava instal·lat des de fa temps.

La situació obligava, doncs, a ampliar les propostes electrificades de Nissan a la seva gamma, a més de la necessitat de compensar amb aquests productes les hipotètiques sancions que puguin arribar per la mitjana d’emissions de tota la seva oferta comercial.

Al Saló de Tòquio de l’any passat vam veure l’Ariya, un crossover dotat de dos motors elèctrics, amb les últimes novetats de la flamant versió del sistema ProPilot propi de la marca, que suposa una gran incursió en el terreny de la conducció automatitzada. El disseny de l’Ariya representa un cop de timó important en relació amb tot el que havíem vist fins ara en aquesta marca. Però, sobretot, ens avança les línies mestres del camí que seguiran ben aviat els nous models de Nissan en aquest camp dels crossovers, en què l’electrificació és ara una assignatura obligatòria.

Aquest model, encara en fase de prototip, pretén ser el símbol del que el constructor asiàtic anomena Mobilitat Intel·ligent: conducció, potència i integració. El primer d’aquests pilars queda garantit pel comentat sistema ProPilot, que ja arriba a la versió 2.0. De la potència se n’encarrega el parell motor, que arriba amb la mateixa força tant al tren davanter com al posterior, amb el vigor propi de les unitats de potència elèctriques. I pel que fa a la integració, recull no únicament les capacitats que podem trobar dins el cotxe, sinó també les funcions disponibles quan en baixem, com ara la recàrrega de la bateria, l’alimentació per a un ús extern que en podem treure d’aquesta mateixa pila, i molts altres aspectes que podem realitzar a partir del seu potencial, fins i tot fora del vehicle.

A l’espera que tot això sigui una realitat, de moment les últimes novetats que ja podem trobar als concessionaris són les versions N-Tec Edition disponibles tant per al Qashqai com per a l’X-Trail, que aporten millores personalitzades en el disseny i els acabats, així com la incorporació de les tecnologies més noves creades per Nissan.

Esteve inspira a Jaguar Land Rover sense saber-ho

El fabricant britànic ha desenvolupat un seient per als seus cotxes que s’adapta a la forma dels usuaris per millorar el seu benestar i superar les incomoditats causades per estar-se asseguts durant un termini de temps massa llarg. L’empresa Body Interiors ha confeccionat un seient ergonòmic actiu que utilitza un conjunt d’actuadors en el farciment intern, que a través d’uns microactuadors van fent ajustaments constants per transmetre als passatgers i conductors la sensació d’anar caminant.

Aquesta tècnica dinàmica recorda força el coixí intel·ligent Núvolo, creat pel pilot Isidre Esteve a partir de la seva experiència en raids de llarga durada, com el Dakar. El lleidatà va tenir la iniciativa per pal·liar les molèsties en trajectes llargs causades per la seva falta de mobilitat, i pensant en millorar les condicions de mobilitat per les persones amb limitacions físiques determinades, o que han de passar moltes hores a dins d’un vehicle.

El Circuit, de bat a bat Zoom Una de les novetats que s’han trobat els equips de F1 que aquests dies s’entrenen al Circuit de Catalunya són les portes dels boxes. Les noves, totalment motoritzades, donen un aspecte més modern al pit lane i permeten una millor entrada de la llum a aquesta zona dels garatges. La il·luminació d’aquest espai s’ha substituït per un sistema led, de més potència i menys consum.