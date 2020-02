2020, un any de transició cap a la F1 del futur

Quan falten tres setmanes perquè comenci el Gran Premi de motociclisme a Qatar i un mes per al de F1 a Austràlia, el mon del motor batega a tota velocitat, a pesar de l’angina de pit que ha suposat la suspensió provisional de la cursa de Xangai arran de l’epidèmia del coronavirus. Després dels tests que MotoGP va fer el cap de setmana passat a Sepang, Montmeló recull el testimoni a partir de dimecres perquè les escuderies puguin posar a punt els seus cotxes per a la nova campanya.

Amb les presentacions avui de Mercedes i Alfa Tauri (l’antiga Toro Rosso) només queden per destapar les apostes de Racing Point i Williams aquest dilluns, i la d’Alfa Romeo que ho farà al circuit mateix. Probablement, com passa cada any, els nous monoplaces que ja hem vist els últims dies seran una mica diferents dels que descobrirem quan entrin en acció a la pista vallesana, i encara aniran canviant molt més fins que els equips desembarquin a Melbourne, sobretot els de les formacions més potents.

En aquests tests d’hivern veurem un detall molt significatiu, gentilesa de Liberty Media, i que cal celebrar. Les famoses pantalles amb què els equips tapaven les portes dels boxs per allunyar les novetats de mirades indiscretes –esguerrant imatges interessantíssimes i reduint l’espectacle– han quedat prohibides pels organitzadors del campionat.

És un petit detall, però molt revelador, perquè ens indica cap a on s'encamina la temporada. El 2020 serà un any de transició, a l’espera del nou reglament tècnic que ha d’entrar en vigor el curs següent i que, segons els seus promotors, hauria de capgirar del tot la disciplina. No és la primera vegada que la F1 ha d’abordar un canvi tècnic tan transcendent com el que vindrà. L'última vegada va ser el 2009, quan van entrar en acció elements com el doble difusor, els escapaments bufadors i l’anomenat efecte outwash, que eliminava l’aire brut. Però és obvi que l’aerodinàmica serà un dels aspectes que més canviarà l’any que ve.

Diu Christian Horner, el màxim responsable de l’equip Red Bull, que “el 2020 serà un any estrany": "Molt car tant a dins com a fora de la pista, perquè haurem d’estar pendents de dos cotxes: el d’aquest any i el del vinent. Hauria sigut millor introduir primer els canvis financers que volen aplicar per llei, i el 2022 introduir el nou reglament tècnic; no pas tot a la vegada”.

Ara, pendents del que puguem veure aquests dies, caldrà observar si els equips han plantejat l’any com una temporada més, posant tota la carn a la graella en el moment d’invertir diners per al concepte, disseny i creació dels bòlids nous; o si, per contra, han decidit estalviar i guardar-se diners per al 2021, quan els seus projectes quedaran limitats pel sostre pressupostari (157 milions d’euros per equip) que la direcció del mundial vol aplicar a totes les franquícies a la recerca d’una igualtat més gran. Un aspecte que pot marcar un rumb totalment nou a la F1.

Al novembre els seus gestors van fixar el 2030 com a data per obtenir la “descarbonització” total de la F1. Mentre no arriba la meta d'utilitzar només energies renovables –que sembla llunyana, però no ho és tant–, busquen que ja a mig camí, el 2025, totes les curses del campionat siguin 100% sostenibles, amb accions com la prohibició de les bosses de plàstic als circuits i el reciclatge total de les deixalles. De moment alguns analistes tècnics de gran prestigi, com Pat Symonds, han apuntat solucions de futur que passarien per la utilització de motors de dos temps, com els de les motos de 500 cc del passat, i que van ser apartats per ser poc ecològics. “Ara la cosa ha canviat; són molt eficients, generen un soroll molt més excitant que els actuals V6 i ja no tenen els problemes d’abans”, va declarar l’anglès en una conferència sobre eficiència i esport de motor en un congrés a Birmingham. Costa de creure, però si ho diu algú amb tan de prestigi com ell, n'haurem d’estar pendents.

El final d’una generació tecnològica

Segons el portal Motorlat.com, Lewis Hamilton va ser l’any passat el pilot més ben pagat de la graella, amb més de 50 milions d’euros per temporada, mentre que George Russell va ser qui va cobrar menys: 200.000 euros.

En un estudi sobre el que reben els equips dels seus patrocinadors fet per l’empresa Business Sport, Ferrari és la formació que el 2019 va ingressar més diners: 250 milions d’euros, dels quals Phillip Morris n’aportava la majoria, 129,6, amagats sota la marca conceptual Mission Winnow.

Són quantitats importants, però poca cosa comparat amb la xifra que cal per crear un cotxe nou com els que hi haurà al circuit vallesà a partir de dimecres. I encara més amb un panorama de canvis com el que s’espera a partir del 2021, que pot condicionar molt el desenvolupament dels vehicles per a aquesta campanya.

Aquest any serà l’últim d’elements com el fons pla dels cotxes, que canviarà totalment. També veurem com els difusors dels fluxos d’aire i els anomenats bargeboards canviaran de mides, així com els alerons posteriors. I la incorporació de les rodes de 18 polzades, que ha generat una polèmica encara no tancada, també serà una de les variacions que convindrà seguir.

Què ens espera al Circuit de Barcelona-Catalunya?

Una cursa de F1 en viu és un espectacle únic, ple de sensacions de tota mena. Però per copsar realment com és aquest esport per dins, no hi ha millor oportunitat que assistir a uns tests com els que hi haurà a Montmeló del 19 al 21 i del 26 al 28 d’aquest mes.

Els aficionats que ja disposin de l’entrada per a la cursa que s’ha de disputar el segon cap de setmana de maig podran accedir al circuit de franc.

Els que no en tinguin, podran fer-ho a partir de 23 euros. Però, a més, tindran l’oportunitat de participar en activitats que durant el GP no es poden fer. El circuit ofereix als visitants l’opció de poder anar al pàdoc o fer una visita guiada per alguns dels racons més interessants de la instal·lació, i que habitualment no es poden visitar quan hi ha una cursa del campionat en marxa.

De totes les opcions, la més completa és l’anomenada Montjuïc Club, que permet accedir a un exclusiu espai damunt els boxs, on a més d’una visió privilegiada del que passa al pit lane disposen d’un servei de càtering especial. Les diferents entrades i tota la informació sobre els F1 Testing Days és disponible a la web http://www.circuit.cat.