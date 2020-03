Yamaha Ténéré 700: el gust de l’aventura sense filtres

El 1977 Thierry Sabine va estar tres dies perdut al desert del Ténéré mentre corria el ral·li Costa d'Ivori - Costa Blava, que anava d'Abidjan a Niça. L'helicòpter de l'organització el va trobar quan van veure la creu de senyalització que, desesperat, el pilot francès havia fet a terra amb unes pedres. En aquell moment, aquest esportista va tenir la pensada de crear el raid París-Dakar, que es va posar en marxa dos anys més tard.

Sabine portava una Yamaha XT500 blava, que va abandonar a les dunes, i que van recuperar molts anys després, amb la pintura del dipòsit totalment esmerilada per l'erosió de la sorra, que amb el pas del temps l'havia deixat només amb el color del ferro. Des d’aleshores, la paraula Ténéré –que vol dir desert en l'idioma dels tuaregs– ha estat sempre vinculada a la competició del motor i a l'aventura.

Cyril Neveu va guanyar el primer Dakar amb una Yamaha com la de Sabine. Era una moto senzilla, indestructible, d'un sol cilindre i 500 cc quatre temps, que heretava l'experiència de les DT i les TT500, les primeres Yamaha per anar pel desert. El 1983 la marca dels diapasons va treure la primera Ténéré, la XT600, basada en la XT550, amb un motor amb més cilindrada i un dipòsit amb 30 litres de capacitat. Amb els anys aquesta moto va fer-se més i més gran, amb motors de quatre cilindres de 750 (el 1986) i 900 cc (el 1987), que eren massa pesants.

I, així, el 1988 va arribar la tercera generació de la Ténéré, la XT600 Z, de dos cilindres, més lleugera, que es va convertir en tot un mite gràcies als resultats de pilots com Carles Mas, Franco Picco, Edi Orioli i, sobretot, Monsieur Dakar: Stéphane Peterhansel.

Ara Yamaha comercialitza una nova generació de la Ténéré, que s'ha fet esperar força, després d'haver presentat en diversos salons de la moto unes primeres versions que, finalment, no han sigut gaire diferents del model definitiu. Aquesta moto segueix la línia de disseny de la marca anomenada Dual Sport, inspirada en el concepte de les motos amb l'ADN típic dels grans ral·lis, però en aquest cas amb una polivalència tan gran que la fa apta per a un ús diari i continuat. La nova Yamaha és una moto relativament lleugera (204 kg), tenint en compte la seva idiosincràsia. Compacta i àgil, té un rendiment òptim tant en conducció per carretera com per fora de l'asfalt.

La Ténéré porta el motor CP2 de quatre temps, dos cilindres i 689 cc que ja coneixíem d'altres models de la marca com la MT-07 o la Tracer 700, amb alguns ajustaments electrònics específics, molt suau i amb un parell motor força agradable i vigorós. La potència de 74 CV és més que suficient per a l'ús al qual va enfocada aquesta moto.

Com ja havíem viscut amb altres productes de la casa que porten aquest mateix propulsor, el canvi és un dels punts forts d'aquest grup motriu: precís, agradable de reaccions, i amb un esglaonament de les relacions que fa molt divertida la conducció d'aquesta 700. El xassís és tubular en acer, amb una forquilla invertida de llarg recorregut –i un bon radi de gir– i un amortidor posterior regulable. Aquest conjunt dinàmic fa que el comportament de la moto en carreteres de molts revolts sigui altament satisfactori.

A diferència d'altres motos amb la mateixa vocació d'aventura, la posició de la conducció de la Ténéré no és gens radical. Algunes versions permeten modificar l'alçada del seient, que, en cap cas, no és un d'aquests sobreàtics com els que de vegades ens hem trobat que t'obliguen a pujar-hi amb una escala o tenir les cames més llargues que les de Tacko Fall.

Aquesta voluntat de racionalitat és la filosofia que segueix la nova Ténéré. Menys sofisticada i amb menys electrònica que alguns models competidors –cosa que permet presentar-se amb un preu inferior i molt competitiu (des de 9.899 €)–, la nova Yamaha té en la senzillesa (combinada amb l'eficàcia) la seva millor credencial.

Equipada amb un dipòsit de 16 litres que garanteix una autonomia de gairebé 350 quilòmetres i amb un consum molt contingut, les diferents versions de la nova Yamaha ofereixen als seus usuaris la possibilitat de fer llargs recorreguts sense patiments ni angoixes. Deu ser aquesta filosofia la que va fer que, mesos abans de començar la comercialització i d'arribar als concessionaris, ja hi hagués centenars de prereserves fetes pels clients més fidels a la marca.

Vespa, un llibre amb la història d’una llegenda

Ediciones Librería Universitaria ha publicat Vespa, historia de una leyenda desde sus orígenes hasta hoy, dedicada a aquest vehicle, que va néixer l'any 1946 a Roma gràcies a la iniciativa de la casa Piaggio, que des del 1884 ja feia vaixells, trens, furgonetes i autobusos, a més de tota mena de motors.

El llibre el firmen Valerio Boni i Stefano Cordara. És una obra monumental, de gran format, que destaca per la precisió de la documentació, que recull tots els detalls dels principals models que van començar amb els dissenys de l'enginyer aeronàutic Corradino d’Ascanio, i multitud d'anècdotes i curiositats al voltant d'una moto que és una llegenda en la història de la mobilitat. Editada amb molta pulcritud, ben impresa i molt ben maquetada, aquesta història l'ha traduït al castellà el documentat i solvent periodista Joan Carles Orengo. Aquesta editorial també te llibres dedicats a marques com Mini o BMW, i a models mítics com el Ford Mustang.

75 anys de Montesa Zoom Aquest és un any molt important per a Montesa. La marca catalana en actiu amb més antiguitat de tot l’Estat celebra el 75è aniversari. Els actes de celebració han començat aquesta setmana amb l’estrena d’una exposició al Palau Robert de Barcelona. N’hi haurà d’altres, així com diverses trobades de seguidors de la firma, i l’edició de diverses publicacions i documentals sobre els seus models més emblemàtics.