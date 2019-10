Renault Clio: la història renova la inspiració

El mes passat el cotxe més venut a l’Estat va ser el Renault Clio, amb 2.284 unitats despatxades al setembre. Aquest lideratge es va repetint cíclicament des del 1990, quan aquest model va aparèixer al mercat per substituir el llegendari Renault 5. El Clio va ser el primer automòbil de la marca francesa des de la Segona Guerra Mundial que tenia un nom per identificar-lo, i no un número.

Ara arriba la cinquena generació d’aquest cotxe després d’haver-ne venut quinze milions d’unitats a tot el món, de les quals més d’un milió a Espanya. A Barcelona aquest cotxe ha tingut una gran acceptació des de sempre, com ho demostra que a la capital catalana s’hagin fet un deu per cent d’aquestes vendes locals.

Distingit dues vegades amb el premi Cotxe de l’Any, el Clio ha aportat molt a la marca, sobretot una imatge molt més jovenívola de la que transmetia abans de la seva arribada. Una dada que ho confirma: el comprador d’un Clio té quatre anys menys que la mitjana de clients de vehicles del segment B, al qual pertany aquest utilitari.

El nou Clio té totes les peces visibles des de l’exterior noves. El nou disseny de l’exterior, però, suposa una evolució i no una revolució, ja que els trets característics de la seva personalitat es continuen mantenint de manera molt evident.

La cinquena generació implica una gran millora aerodinàmica i incorpora moltíssims elements nous per convertir-lo en un cotxe molt més tecnològic que abans. La base d’aquest cotxe és la plataforma CMF-B, totalment nova, i que ha de servir de punt de partida per a altres productes de l’aliança industrial a la qual pertany la marca del rombe.

La nova versió del Clio és lleugerament més gran que l’anterior. Això, afegit a la disminució de l’espai destinat a acollir el motor, ha permès millorar l’habitabilitat interior i la capacitat destinada al maleter.

I és precisament a dins on hi ha els grans canvis que introdueix aquesta cinquena generació del Clio, orientats sobretot a millorar l’experiència d’usuari: la nova pantalla multimèdia, el quadre d’instruments digital, el davantal remodelat, el volant –més estilitzat, gràcies a la introducció d’un nou airbag més petit–, la consola central més elevada o els seients més envoltants.

Aquest cotxe ja està a la venda, de moment amb cinc opcions de motors de gasolina i dues de dièsel, a les quals aviat se n’hi afegirà una altra. D’aquí uns mesos arribarà l’esperada versió híbrida E-Tech, que combinarà un propulsor de gasolina amb dos motors elèctrics.

Per ara hi ha vuit versions disponibles, amb una gamma de preus que va dels 15.600 als 21.400 euros. Més endavant n’hi haurà de més senzilles i, per tant, una mica més barates.

Aquestes opcions es poden complementar amb diferents propostes que combinen diversos packs d’equipament. A més d’elements com els nous llums led que incrementen la visibilitat 35 metres en la posició d’encreuament i 50 en la de llargs, o el carregador per al mòbil per inducció propi de segments superiors, el nou Renault disposa de dotze sistemes d’ajuda a la conducció.

En la prova dinàmica que vam fer ens va agradar especialment l’aportació del Highway & Traffic Jam Companion, especialment útil en zones de circulació densa i que no deixa de ser una aproximació al que serà la conducció autònoma. També ens va agradar el sistema Multi Sense, que, a més de permetre triar els diferents programes de conducció, ens deixa personalitzar moltes funcions pròpies del vehicle.

Les opcions de connectivitat d’aquest cotxe venen potenciades amb el sistema Easy Connect, la plataforma pròpia de la marca que combina l’Easy Link i una targeta 4G. Ens permet governar accions com la funció que actualitza automàticament la cartografia del navegador dos cops l’any. Però, més enllà de la tecnologia, el que ens ha convençut més del Clio és la suavitat de funcionament i el seu caràcter racional. El nou Renault és un cotxe nascut per fer la vida molt més fàcil i agradable, sense complicacions. És d’agrair.

Fitxa tècnica

PREU: des de 15.600 €

EMISSIONS: des de 95 g CO 2 /km

MOTOR: dièsel i gasolina, de 3 i 4 cil., de 75 a 130 CV

CANVI: manual de 5 i 6 velocitats, i automàtic de 7

TRANSMISSIÓ: davant

MIDES: 4.050 x 1.798 x 1.440 cm

PES: de 1.148 a 1.277 kg

MALETER: 391 l

DIPÒSIT: 42 l gasolina/39 l dièsel (+12 urea)

Ara es mouen

La vista no sempre treballa

Segons un estudi de la Universitat de València, uns vuit milions de conductors espanyols tenen ametropia (miopia o hipermetropia). Això els dificulta veure els senyals i calcular les distàncies de seguretat i la velocitat dels altres vehicles, un factor que altera els temps de reacció.

Guants en 3D

Els enginyers de Jaguar Land Rover han produït uns guants impresos en 3D dissenyats per als treballadors de la cadena de muntatge dels vehicles. Els guants poden evitar una gran part de les més de cent malalties musculoesquelètiques de la mà que poden representar un 30% de lesions a la feina.

Un nou airbag

Hyundai ha desenvolupat un airbag nou. De moment no el porten els cotxes fabricats en sèrie, però arribarà aviat. Col·locat entre el seient del conductor i el del copilot, evita lesions al cap entre els ocupants de la primera fila de seients. El fabricant creu que pot reduir un 80% les lesions al cap produïdes entre passatgers.

Aniversari de rècord

Aquests dies es commemora el 90è aniversari del primer rècord de velocitat d’un cotxe sobre un recorregut de 10 km. El Maserati Tipo V4 de Mario Umberto Borzachini va marcar una mitjana de 247,933 km/h després d’una acceleració prèvia de 3 km en una carretera de Cremona. La notícia va generar un gran impacte el 1929.