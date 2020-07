Tots contra Márquez en el Mundial més estrany

Hi ha moltes teories sobre com pot ser el campionat mundial de motociclisme que, per fi, comença aquest cap de setmana al circuit de Jerez. De moment, el calendari només preveu tretze curses –amb cites dobles en cinc circuits diferents– per afegir al GP de Qatar que van córrer les categories de Moto2 i Moto3 a començaments de març. Després de l’anul·lació de la cursa d’Austin, sembla poc probable que es faci la de l’Argentina, i encara no està decidit què pot passar amb les de Tailàndia o Malàisia.

Amb aquesta configuració de la temporada és evident que el propòsit inicial de fer divuit Grans Premis és totalment inviable per l’esclat de la crisi del covid-19, que ha obligat també els organitzadors del Mundial a fer un esforç monumental per adaptar-se a les circumstàncies.

Alguns observadors apunten que, amb un campionat més curt del que estava previst, l’estratègia d’alguns pilots pot ser la d’atacar a fons des del primer moment, tot i el risc de –en cas de lesió– no tenir temps de recuperació amb tan poc marge de temps entre cursa i cursa. “Els pilots han començat a rodar amb una energia com la dels lleons quan surten de la gàbia. Han estat molt de temps inactius, i ara van a totes”, explicava el doctor Àngel Charte, tot just arribar al circuit andalús aquest dimarts.

“Haurem d’estar alerta, sobretot, perquè després de tant de temps sense córrer els pilots es trobaran amb pistes més calentes, amb condicions tèrmiques més extremes, i això podria provocar més caigudes”, comenta el director mèdic del certamen, que ha hagut d’adaptar el protocol dels trasllats i tractaments dels pilots accidentats a la situació sanitària actual.

Dorna ha treballat amb més previsió de l’habitual. Per exemple, aquest any pràcticament han duplicat la fabricació dels suports per a les càmeres que els pilots porten a les motos, pel que pugi passar. Segons Manel Arroyo, managing director d’aquesta companyia: “Més que res perquè per qualsevol contingència que pugui sortir, la que sigui, tindrem menys temps de reacció amb una temporada més curta i comprimida del que és habitual, i cal avançar-se als imprevistos”. D’altres analistes creuen que en aquesta primera reunió de l’any no hi haurà gaires canvis en l’statu quo habitual, i que s’imposarà una tàctica d’observació més prudent. De fet, ja a la primera sessió del test de dimecres, Marc Márquez va començar com havia acabat la temporada anterior: com a líder, i amb quatre dècimes de diferència sobre tothom.

Però a la segona tanda, les Yamaha van confirmar el que havíem vist als entrenaments d’hivern: que la M1 ha millorat molt respecte a temporades passades. Amb la renovació del seu vincle amb la marca dels diapasons fins a finals del 2022 tancada de manera molt anticipada, Maverick Viñales sap que ara disposa d’una bona eina per intentar aturar la dictadura del de Cervera. “Amb l’asfalt fregant els 60 graus hem vist que els problemes que teníem de degradació dels neumàtics amb temperatures elevades han quedat enrere”, apuntava el de Roses després de la primera presa de contacte oficial amb la moto. I, com ell, ara que també te una moto al més alt nivell, Fabio Quartararo no hauria de desaprofitar l’ocasió d’explotar definitivament abans de substituir l’any vinent Rossi en l’equip oficial.

Vale també estava molt content del rendiment de la moto, tot i que reconeixia que “com que la calor d’aquí és més seca que la de Sepang, per exemple, es fa molt difícil respirar, i això pot ser un handicap per a la cursa”.

Feia quatre mesos que els pilots no s’enfilaven a una MotoGP, però durant el confinament l’italià s’ha entrenat a fons al circuit que té a casa seva a Tavullia, i potser per això se l’ha vist tan en forma. Als 41 anys i amb el seu palmarès (9 Mundials), ja no té res per demostrar. No entra als pronòstics de favorits al títol, però sense pressió de cap mena i a pesar que fa dos anys que no guanya cap cursa, podria tornar a donar alguna sorpresa. Quan s’acabi la temporada Rossi marxarà de l’equip oficial Yamaha per anar, probablement, a la formació satèl·lit Petronas SRT... per ¡dues temporades més¡

Aquests dies es pot veure a Netflix el documental Hitting the apex, produït i narrat per Brad Pitt. Entre moltes altres coses hi queda clar que Casey Stoner mai va tenir una gran simpatia per Rossi. L’australià ha criticat ara que l’italià continuï: “S’hauria d’haver retirat abans. Ara és massa vulnerable i fàcil de guanyar”, diu qui va ser l’únic pilot que va reeixir amb la mateixa Ducati que tant va fer patir el Doctor.

I és precisament a la marca italiana on menys clar ho tenen. Sembla haver-hi tan desconcert en aquest equip (on no saben si volen renovar Dovizioso o no, i que l’any vinent incorporarà Miller en lloc de Petrucci, que marxa a KTM), que els de Borgo Panigale no compten d’entrada entre els aspirants a prendre el ceptre a Màrquez, de nou el gran favorit.

El que no podem perdre de vista:

–L’any passat Marc Márquez es va convertir en el pilot més jove capaç de guanyar 8 títols mundials (6 de MotoGP), amb 26 anys i 231 dies. ¿Igualarà aquesta temporada els 9 campionats mundials de Rossi (7 a la categoria reina)?

–Fabio Quartararo va obtenir 7 podis (2 tercers i 5 segons) el 2019 en l’estrena a MotoGP. Però encara no ha guanyat cap cursa a la categoria reina. Ho farà aquest 2020?

–Aleix Espargaró ha renovat per dues temporades més amb Aprilia. Les seves sensacions sobre la nova moto són molt bones. Aquest és el sisè equip en què el de Granollers ha corregut les 165 curses que porta a MotoGP. ¿Aquest any podrà fer l’esperat segon podi de la seva trajectòria?

–Rins i Mir comencen la temporada amb la tranquil·litat d’haver renovat per a Suzuki abans de la primera cursa. Ara que ja tenen experiència en la categoria, i després de la progressió de la moto vista l’any passat, a què poden aspirar aquesta temporada?

–Abans de l’estrena de l’any, Pol Espargaró (KTM) i Àlex Márquez (Repsol Honda) ja saben que l’any vinent no estaran en les formacions d’aquest any. Fins a quin punt això pot condicionar, a favor o en contra, la seva actuació del 2020?

–Cal Crutchlow no seguirà a l’equip LCR el 2021. ¿Aquesta serà la seva última temporada a MotoGP, continuarà amb Honda l’any vinent, però al Mundial de Superbikes?

–Jack Miller, amb la moto de l’equip Pramac, ha superat les Ducati oficials al test d’aquesta setmana. L’any vinent portarà la millor Desmosedici. ¿Serà capaç de quedar per davant dels pilots de fàbrica, Dovizioso i Petrucci, al final de la campanya que comença?