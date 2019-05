Més enllà de la pista i dels estands

Barcelona s’ha vestit de parc temàtic del motor. El Gran Premi de F1 al Circuit i el Saló de l’Automòbil, que s’acaba demà, han donat als visitants moltes oportunitats de passar-ho bé, més enllà de la cursa i dels cotxes nous presentats. Experiències i diversió per tothom.

Record de visitants

Demà tindrem les xifres definitives, però feia temps que els palaus del recinte firal de Montjuic no s’omplien així. Els dos primers dies del Saló Automobile Barcelona ja hi va anar un 11% més de visitants que en el mateix cap de setmana de fa dos anys. A destacar la joventut d’una gran part del públic, que s’ha rejovenit moltíssim, el que encoratja molt els expositors.

Un viatge multimèdia

Gènesis és el nom de l’espectacle tecnològic immersiu d’imatges, llum i so, que podem veure a un dels pavellons de la Fira i que suposa un viatge a través de l’últim segle de l’automoció. La seva durada no arriba a la mitja hora, i cada dia hi ha nou sessions. Malauradament les projeccions només s’han fet en cap de setmana, el que impedeix alguns visitants poder-lo contemplar.

L’ aposta dls grans grups

L’atractiu del saló de Barcelona l’han confirmat els grans grups. El grup Volkswagen va reunir els seus màxims dirigents, entre ells el president de Seat i els CEO de Porsche i Lamborghini, en un acte a on avançaven els plans de futur de les seves marques. Mercedes també va escollir Barcelona per presentar la seva marca de cotxes elèctrics: EQ.

El circuit és de Hamilton

El pilot de Mercedes ha guanyat les tres últimes edicions. Està clar que al Circuit s’hi troba com a casa. La seva superioritat va ser vista per 87.511 espectadors (160.428 durant tot el cap de setmana), una xifra que confirma que després de gairebé tres dècades la F1 continua despertant l’interès d’una quantitat molt significativa d’aficionats, molts d’ells estrangers.

Una cursa arrelada

Com cada any, els castellers de Vilafranca van aixecar les seves construccions abans del Gran Premi, en el que ja s’ha convertit en una imatge tradicional de la cursa. A Montmeló també s’hi han vist gegants, capgrossos -alguns fins i tot a la zona dels convidats més il·lustres-, grallers, tabalers, trabucaires, i tota mena de representants de les tradicions pròpies del país.

29 anys d’emocions

La imatge de Senna i Mansell lluitant frec a frec amb els seus McLaren i Williams al final de la recta del Circuit a la primera edició de la cursa, el 1991, és una de les més icòniques. Al pàdoc hem pogut veure diversos monoplaces que ens han fet viatjar cap a èpoques quan les curses eren potser més emocionants. Com deia James Hunt: “la F1 era perillosa i el sexe, segur”.

Un saló comercial

L’edició del Centenari d’Automobile, a més de presentar les principals novetats, també ofereix la possibilitat de provar-les. A l’avinguda Rius i Taulet hi ha la Zona Boxes, a on les marques cedeixen els seus models als visitants perquè en puguin comprovar el seu comportament en diferents recorreguts. La fira espera fer més de 80.000 pre-vendes de cotxes aquests dies.

El record d’un segle

L’exposició “Road to 100” aplega 26 vehicles que han tingut una certa rellevància durant el segle d’història del Saló de l’Automòbil que commemorem aquests dies. Amb una posada en escena cuidada, la selecció d’aquests cotxes i motos s’ha fet segons el discutible criteri dels comissaris de la mostra, el que potser genera alguna sensació de mancança entre els visitants.

La incomoditat real

El rei Felip VI va presidir la inauguració d’Automobile, al costat del president de la Generalitat. La seva presència va dificultar la feina als mitjans de comunicació en una jornada dedicada als visitants professionals. L’excés de zel per part del personal de seguretat que l’acompanyava va provocar moments de tensió contra els que només miraven de fer la seva feina.

Els herois de l’abast

Un dels propòsits de Liberty Media, l’empresa que gestiona la F1, és acostar els grans ídols al públic en general. Per això durant tot el cap de setmana hi ha hagut diverses oportunitats per veure els pilots de prop, fora dels cotxes, en diversos actes que s’han fet a llocs com l’escenari creat amb aquesta intenció a la zona del Fan Forum, o la signatura d’autògrafs dels dijous.

25 anys sense Senna

El cap de setmana de F1 ha estat marcat pel record d’Ayrton Senna, mort l’1 de maig del 1994 al GP de San Marino. Els responsables del Circuit van fer diversos actes per retre-li homenatge, com l’exhibició d’una escultura del pilot a mida natural, feta en bronze per l’artista britànic Paul Oz, que pesa 160 quilos i venen per 200.000 euros per cadascuna de les tres còpies que hi ha.

La F1 seguirà

Com va passar al març, Quim Torra es va reunir amb el CEO de Liberty Media, Chase Carey, per parlar de la renovació del contracte de la F1 amb el Circuit. Contràriament al que han dit veus interessades en que el GP marxi de Catalunya, les negociacions van per bon camí, tot i que encara trigaran una mica a consolidar-se. L’anunci arribarà després de les eleccions.