Cupra Formentor: el primer fill biològic de la marca

Havia de ser un dels grans protagonistes del Saló de Ginebra, però la mostra suïssa va ser una de les primeres víctimes institucionals del covid-19, després del Mobile barceloní, i el van cancel·lar. La il·lusió dels seus creadors, però, era tan gran que a pesar del confinament hem anat saben coses d'un cotxe que genera una expectativa molt gran. Sobretot perquè és el primer automòbil desenvolupat exclusivament per la marca.

El Formentor és un SUV esportiu que fa quatre metres i mig de llarg –és a dir, és una mica més gran que l'Ateca–, amb un perfil propi d'un cupè i que no tindrà cap versió dins del catàleg de Seat. És, per tant, el primer cotxe cent per cent Cupra, tal com traspua per tot arreu, i com veiem clarament quan analitzem l'ADN de què està format. Tal com calia esperar, aquest cotxe presenta un disseny força refinat i marcadament esportiu.

Ofereix opcions de carrosseria bicolor i unes llantes d'aliatge de 19 polzades –especialment boniques si són de color copper, aquesta tonalitat coure que vam descobrir per primera vegada en el logotip futurista de la marca– que no poden amagar l'espectacle visual que són les pinces de fre creades pels italians de Brembo.

L'amplada (183 cm) i l'alçada (151 cm) garanteixen un interior força generós, potser més per als passatgers que per a la carrega, ja que la pronunciada baixada que fa la part posterior –per ajustar-se a la vocació de cupè– condiciona una mica la capacitat del maleter, que tot i així és de de 450 litres.

A dins cal destacar els seients bucket, que permeten una posició bastant esportiva al conductor, sense que això perjudiqui l'accés a elements com la pantalla panoràmica flotant de 12 polzades que presideix el davantal i des de la qual es controlen moltes funcions, com la connectivitat o el paquet de les diferents ajudes a la conducció que, lògicament, incorpora aquest cotxe que presumeix de sofisticació amb arguments.

La informació que veiem en aquest element es complementa amb la que proporciona el Digital Cockpit, que podrem adaptar al nostre gust a través de les diferents opcions de personalització que té. Tot plegat transmet la sensació que el conjunt del davantal del cotxe queda flotant davant dels ocupants dels seients davanters. Entre això, l'entapissat dels seients en cuir i la il·luminació led que embolcalla tot l'interior del cotxe, el Formentor destil·la qualitat per tot arreu.

Quan aquest cotxe arribi als concessionaris, d'entrada l'oferiran en dues opcions de motorització. La més convencional es basa en un grup 2.0 TSI de gasolina, amb injecció directa i turbocompressor, que entregarà una potència de 310 cavalls i un tampoc gens menyspreable parell motor de 400 Nm. Xifres que, clarament, defineixen el caràcter del Formentor.

Però la versió probablement més interessant serà la que inclou un motor gasolina TSI 1.4 de 150 cavalls associat a un motor elèctric de 85 Kw que batega gràcies a una bateria d'ió liti de 13 kWh de capacitat. Aquest matrimoni lliurarà una potència equivalent a 245 CV i el mateix parell motor que garanteix l'alternativa de combustió. En aquest cas, l'autonomia elèctrica d'aquest híbrid amb tecnologia PHEV (endollable) serà de 50 quilòmetres, més que suficients per a un ús urbà.

Aquests dos motors van lligats a una caixa de canvis automàtica DSG, de valors i virtuts ja coneguts i contrastats per la seva rapidesa i suavitat de funcionament. Pel que fa a la part dinàmica, el Formentor se sustenta sobre l'evolució de la plataforma MQB, ja coneguda d'aquest grup industrial, i que també serveix de base de models com el León, el Golf o l'A3.

Inicialment aquest cotxe havia d'arribar al mercat l'últim trimestre d'aquest any, però caldrà veure si les circumstàncies especials que han sacsejat l'economia mundial les últimes setmanes permetran mantenir l'agenda prevista en un començament.

Can Cupra ja funciona a tot gas

Una marca com Cupra no podia tenir una seu qualsevol. Des de mitjans de febrer la marca catalana ja disposa de seu central dins de la factoria de Martorell. Es un edifici de 2.400 metres quadrats, concebut com si fos un dels hospitality dels equips de competició que trobem als pàdocs dels circuits.

Es tracta d'un edifici amb un magnífic disseny arquitectònic, que utilitza materials i conceptes absolutament innovadors, en coherència amb la filosofia que volen transmetre els seus cotxes. La posada en marxa dels diferents departaments (comercial, financer, d'investigació, de competició...) del centre han portat la creació de nous llocs de treball i la necessitat de més personal per cobrir les més de dues-centes places que s'han generat amb l'increment de l'activitat.

El Cupra Garage –que és la denominació oficial d'aquest centre– s'identifica fàcilment amb l'espectacular logotip creat en alumini, de gairebé quatre metres d'alt, que presideix una de les façanes. En paral·lel també hi haurà un nou centre de fabricació destinat als productes per a les curses, on es produiran els nous León de competició i l'elèctric Cupra e-Racer.

La grandesa de les solucions senzilles

Durant el confinament hem tingut l'oportunitat de veure com algunes empreses de l'automoció han demostrat una sensibilitat especial a l'hora de posar tot el seu coneixement al servei de la societat en la lluita contra el covid-19. L'exemple de la construcció del respirador de Seat, a Catalunya, és el més notable. També ho són els esforços per fabricar mascaretes, pantalles i material de tota mena com el que produïen alguns equips del campionat mundial de Fórmula 1, com Ferrari o les diferents escuderies amb base a Anglaterra.

Però, de vegades, la grandesa d'aquestes accions no la trobem en les creacions més sofisticades, sinó en els elements més senzills. Aquest seria el cas de Toyota –el primer fabricant mundial d'automòbils– amb una peça que, més que ser fruit de la seva preparadíssima enginyeria, és el resultat de l'enginy dels seus dissenyadors.

Aquesta pràctica peça formada per només dos components de plàstic permet obrir qualsevol porta amb el colze, sense haver d'agafar ni tocar la maneta. Una solució molt enginyosa per minimitzar els riscos de contagi per contacte amb una superfície molt vulnerable.