L’hivern deixa beneficis al Circuit de Catalunya

En els tests de pretemporada –com els que hi ha hagut recentment a Montmeló– el menys important són els temps que fan els pilots amb els seus cotxes nous. De fet, moltes escuderies juguen a acuit i amagar amb la realitat de la situació dels seus monoplaces i, tot sovint, el que després es veu a la primera cursa de l'any té poc a veure amb el que ens han mostrat en aquestes jornades de proves, com probablement tindrem ocasió de comprovar la setmana entrant a Melbourne.

Per això el més transcendent d'entrenaments com els que s'han viscut al Circuit de Barcelona-Catalunya és la interpretació de l'anàlisi tècnica dels cotxes nous i alguns petits detalls que no tothom veu.

Un d'ells, el logotip que aquests dies ha coronat la famosa torre amb el comptavoltes que hi ha al final del pit lane, ha passat desapercebut per a molts. En aquest lloc, on fins fa pocs dies hi havia la famosa estrella de La Caixa, ara hi ha l'escut de Turisme de Catalunya, de la Generalitat. I és que l'acord entre aquest banc i el Circuit de Catalunya s'ha acabat després de més de tres dècades de relació.

L'entitat bancària –que no acostuma a mantenir acords de patrocini més enllà de tres anys consecutius, excepte en alguns casos molt concrets– era l'últim patrocinador que mantenia el Circuit des de la seva fundació, després de perdre fa un temps el suport de companyies com Repsol, Seat, Elf o Wurth, que van donar suport a la instal·lació vallesana en els seus orígens. L'aportació de La Caixa –que, a banda d'aquesta imatge al marcador, també havia tingut un revolt amb el seu nom (el de l'entrada a l'Estadi), i el pont que travessava la línia de meta–, s'acostava als 300.000 euros anuals.

Responent a una consulta sobre aquest tema, des d'aquest banc que va traslladar la seva seu a València no han volgut aclarir si ara destinaran la seva aportació al món del motor al circuit de Xest.

La pretemporada compensa

Sortosament, per refer-se d'aquesta pèrdua, els F1 Testing Days –segons la denominació oficial– han significat una font de beneficis important per el compte de resultats del Circuit. Aquesta ha estat la sisena vegada consecutiva que la pretemporada s'ha fet en aquest escenari, la primera sota l'organització de Liberty Media, ja que fins ara eren els equips els que llogaven la pista mancomunadament.

Durant les sis jornades de proves van passar pel Circuit 45.880 espectadors, dels quals un 47% eren espanyols, un 16% francesos i un 12% anglesos. Tenint en compte que el total de la taquilla, més els ingressos per accions d'hospitalitat i altres promocions adreçades als aficionats, eren directament per al Circuit, la factura abonada per la FOM i Liberty, una vegada deduïdes les importants despeses de controls i seguretat imprescindibles per aquests dies, han deixat uns beneficis directes de més de 700.000 euros.

A més, els responsables del traçat vallesà han pogut recollir 1.520 quilos d'aliments que eren excedents de les provisions fetes pels equips participants, la Federació Internacional d'Automobilisme i la marca proveïdora de neumàtics.

L'entitat receptora de tot això ha estat un any més El Xiprer, que a més d'actuar com a banc d'aliments acull persones desfavorides socialment. Tot plegat fa que aquest sigui un balanç que contrasta molt amb el que deixa el Gran Premi, clarament deficitari pel Circuit però altament beneficiós per l'economia perifèrica d'aquest escenari els dies al voltant de la competició. Per aquest motiu, durant la visita que va fer als tests Chase Carey –màxim gestor de Liberty Media– es va abordar que en les negociacions per estendre el contracte actual pel GP quedi inclosa la celebració d'aquests entrenaments per un termini al voltant dels tres anys. Carey va celebrar la imatge de tot el Circuit, especialment la del pàdoc, molt semblant a la que ofereix quan arriba la cursa.

El virus que ajuda a qui té la corona

Aquest cap de setmana ni Marc Márquez ni cap dels seus rivals a la graella de MotoGP seran a Losail i hauran de seguir les curses de Moto2 i Moto3 a distància.

La suspensió d'aquesta prova i el teòric ajornament de la de Tailàndia –de moment– faran que el campionat no comenci per ells fins a Austin, on el cerverí ha guanyat en sis de les set últimes ocasions (i l'any passat no va guanyar perquè va caure... quan lluitava pel primer lloc). Aquest marge de temps fins al 5 d'abril si a algú ajuda és a ell i al seu equip. I, òbviament, no beneficia ni Yamaha ni Suzuki ni Andrea Dovizioso, que havien acreditat una gran solidesa a la pretemporada disputada en aquest escenari.

Al català aquest circuit no li agrada gaire, ja que "només" hi ha guanyat una vegada en MotoGP i una altra en Moto2. I el traçat d'aquesta pista no sembla el més adequat per a la seva moto, que pateix als revolts més lents, segons diuen.

La recuperació de l'espatlla lesionada no va a la velocitat esperada, però aquestes queixes de pretemporada no són noves en el cas del campió català, que després no deixa de sorprendre tothom quan s'aixeca el teló.

Però és evident que aquest temps guanyat els va molt bé tant a ell com a la seva marca per seguir preparant la temporada.

El trial espanyol perd la referència de Bou

El falangista Luis Soriano Rodríguez, lloctinent de la guàrdia personal de Franco, i que va presidir la Federació Espanyola de Motociclisme durant molts anys, no permetia que els pilots espanyols poguessin córrer cap mundial si no participaven habitualment en els campionats estatals de les seves modalitats.

Sito Pons va ser dels primers a trencar la norma quan a mitjans dels vuitanta va decidir no jugar-se la vida als perillosíssims circuits urbans per centrar-se exclusivament en els GP.

Aquest any Toni Bou cobrirà únicament el programa internacional, tant per les proves indoor com a l'aire lliure, i per primera vegada renuncia a participar a les curses del campionat d'Espanya. Això va permetre que el pilot de Gas Gas Jorge Casales s'adjudiqués la prova que inaugurava la temporada, i que es va fer primera vegada a la localitat lleidatana d'Aitona amb un notable èxit.

És evident que, sense l'infranquejable Bou, les opcions de victòria es presenten més assumibles que mai per uns rivals que fins ara només feien que estavellar-se contínuament contra el mur que suposa el de Piera.

Però també pot passar que, sense un referent tan vàlid com és el corredor de Montesa, el nivell del certamen en general se'n ressenti, i això podria ser perjudicial pels pilots nacionals al mundial.