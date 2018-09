Escúters Niu: l'electromobilitat intel·ligent

La historia de Niu és curiosa. No es volen definir com una marca d’escúters, ni tan sols com un fabricant de motos. Es presenten com una “empresa tecnològica”, i diuen que volen ser l’Apple dels vehicles de dues rodes. Per això han creat el concepte Smart eScooters, que engloba la mobilitat elèctrica, intel·ligent i tecnològica. Aquesta firma va néixer l’any 2015 a Pequín a través d’una iniciativa de micromecenatge destinada a crear el vehicle urbà del futur. En només quinze dies van ser capaços d’obtenir comandes per valor d’onze milions de dòlars pel seu primer model, l’N1, i de tretze pel segon, l’M1.

Actualment l’equip directiu de Niu està constituït per professionals que venen de llocs com BMW, Microsoft, Volkswagen, Huawei, McKinsey, KKR o Bain Capital, cosa que ja dibuixa clarament el perfil multidisciplinari dels seus gestors. En només tres anys la companyia ha passat de tenir una activitat centrada només a la Xina a desenvolupar-se per tot el món, fins a vendre gairebé 400.000 escúters que ja acumulen un bilió de quilometres recorreguts. Ja tenen més de mil punts de venda a vint-i-set països diferents (500 a Europa), i una dotzena de flagships a tot el món. La més nova la van inaugurar el juny passat a Barcelona.

La distribució d’aquests escúters a l’Estat és responsabilitat de Motos Bordoy, una empresa catalana fundada el 1971 que també representa altres marques com SYM, MV Agusta, Husqvarna o Macbor, que és una marca pròpia d’aquest grup.

Fa poc han presentat dos models nous: N-GT i M+, que començaran a entregar a tots els clients a partir del gener, tot i que des del juny ja es poden encarregar via internet. La Niu N-GT és, estèticament, igual que el primer model de la marca, l’N1. Està homologada seguint les directrius de la categoria L3e Euro 4, que l’equipara al nivell d’exigència tecnològica i de seguretat equivalent al que han de passar les motos amb motor tèrmic de 125 cc.

Aquest vehicle arriba als 70 km/h, disposa de tres programes de conducció, té capacitat per a dues persones i una autonomia de més de 130 quilòmetres, i valdrà 4.499 euros (3.999 en la fase de prevenda per internet).

Es tracta d’un escúter molt compacte, d’estètica minimalista, destinat a un ús eminentment urbà, que porta un motor Bosch de 3000 watts de potència i dues bateries d’ió liti que es poden treure i transportar (pesen 11 quilos). Per carregar-les al 100% de capacitat cal tenir-les endollades sis hores amb una connexió a la xarxa convencional. Aquestes bateries poden arribar a suportar fins a 600 cicles complets de càrrega, cosa que equivaldria a poder cobrir 30.000 quilòmetres.

La Niu M+ és més grossa, arriba als 45 per hora i està concebuda per poder transportar dos passatgers. En aquest cas es tracta d’un vehicle pensat per a mil·lennials i té un preu de 2.559 euros, amb una promoció de llançament de 300 euros de descompte.

Porta un motor Bosch de 1.200 watts i anuncia una autonomia de més de cent quilòmetres a través d’una sola bateria -també signada per Panasonic- que requereix sis hores de connexió a la xarxa.

La N+ disposa de dos programes de conducció, eco i esport, que ofereixen diferents entregues de potència i capacitat d’acceleració. Aquests escúters disposen d’un sistema de frenada que permet regenerar fins a un 6% de la bateria.

Entre els accessoris incorporen control de velocitat de creuer, connexió USB per endollar-hi diferents dispositius, il·luminació intel·ligent que regula la intensitat lumínica en funció de la claror, alarma i altres detalls força pràctics.

A través d’una targeta Vodafone (que és gratuïta el primer any, i costa 30€ els següents) tots els models de Niu estan connectats al núvol i a una aplicació pròpia que permet geolocalitzar-los, saber el nivell de bateria disponible, consultar els hàbits de conducció per planificar l’autonomia i els desplaçaments i, si cal, immobilitzar el vehicle en cas de robatori.

Això permet actualitzar-los amb les diferents versions de programari que vagin apareixent, com si fossin un smartphone, i també gestionar-ne l’ús amb molta facilitat si formen part d’una xarxa d’escúters compartits.

Token Hu, fundador de la marca, explica: “Les ciutats busquen alternatives de transport per reduir les congestions de trànsit i la contaminació. Nosaltres els hi oferim a través del Niu-vana, que és la sensació que tenim quan conduïm un escúter que ens permet viure, sentir i escoltar les ciutats com no ho havíem fet mai”. Tot un poeta, aquest emprenedor. Una mena de barreja de Steve Jobs i Elon Musk, però amb ulls asiàtics.