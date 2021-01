Davide Brivio: de Joan Mir a Fernando Alonso

El mateix dia que coneixíem la Renaulution de la mà de Luca de Meo, dijous de la setmana passada, també es feia pública la imatge que el 2021 tindran els antics Renault de F1, rebatejats aquesta temporada com Alpine.

Pocs dies abans rebíem la notícia de la destitució de Cyril Abiteboul com a màxim responsable d’aquesta escuderia, després d’haver-hi estat vinculat des del 2007, des del 2010 com a director executiu.

Laurent Rossi, de 45 anys, que fins ara havia sigut director d’estratègia i desenvolupament de Renault, on va arribar l’any 2000, serà el nou director general d’Alpine F1. Amb ell treballaran el polonès Marcin Budkowski com a nou director de la divisió esportiva, on mirarà de treure el suc de la seva estada al departament tècnic de la FIA, i Davide Brivio, que diumenge va ser nomenat oficialment Team Racing Director.

L’italià, que portava més de vint anys en l’òrbita de MotoGP, ja havia col·laborat amb Luca de Meo –que és qui l’ha fitxat– quan aquest executiu va fer possible el patrocini de Fiat a les Yamaha de Valentino Rossi en l’estructura on militava Brivio acompanyant al multicampió.

El 2013 Brivio va canviar de l’equip Yamaha al de Suzuki, que després d’anys d’absència havia decidit tornar als Grans Premis de la categoria reina. El punt màxim de la trajectòria del nou fitxatge d’Alpine es va produir precisament l’any passat, quan l’equip Suzuki Ecstar amb ell com a team manager va aconseguir –vint anys després d’haver-ho fet per última vegada– el títol de pilots amb el mallorquí Joan Mir, i també el de marques en un èxit que es va convertir en la millor manera de celebrar el centenari de la marca japonesa.

Amb el canvi, Brivio passarà de treballar amb Mir i Alex Rins a fer-ho amb Fernando Alonso i Esteban Ocon.

BMW segueix avançant cap a l’electromobilitat

El 2020 BMW va vendre uns deu mil cotxes electrificats al mercat espanyol. La xifra té molt mèrit, sobretot tenint en compte que la van assolir amb tretze models híbrids endollables (on han destacat l’X1, l’X2 i el restyling del Mini Cooper SE Countryman, que tan bona acollida va tenir el 2019) i només tres propostes totalment elèctriques: l’iX3 –que no trigarà gaire a arribar–, el i3 i la seva versió amb autonomia estesa, l’i3s, i el Mini Elèctric.

Però a partir d’aquest any el plantejament canvia radicalment, ja que el propòsit és superar les 130.000 matriculacions de cotxes eco per al 2030.

Amb aquest objectiu en el punt de mira, el 2021 hi haurà tres llançaments importants, tres novetats que haurien de tenir una bona acollida en el mercat –si saben trobar-hi el preu adequat– i que permetran a la marca millorar el nivell d’emissions que té la gamma actual, que compleix amb dificultats les exigències de la normativa WLTP.

Aquestes novetats són l’iX3, un SUV que fabriquen a la Xina, amb un motor de 286 CV i una autonomia anunciada de 460 km i que no hauria de trigar gaire a arribar al mercat; l’iX, un altre vehicle multifuncional, en aquest cas amb l’expectativa de poder fer uns sis-cents quilòmetres amb una sola càrrega, del qual diuen que entregarà 500 CV, i un gran cupè de quatre portes que promet molt, l’i4, amb aquest mateix nivell d’autonomia i la capacitat de fer el 0 a 100 en només quatre segons, que s’espera pels voltants de Nadal.

Aquestes incorporacions faran que el 2023 BMW tingui 12 elèctrics purs i 13 híbrids endollables en la seva gamma.

La diversitat de propostes que presenten pretén potenciar “la llibertat d’elecció” dels seus compradors entre tota l’oferta tecnològica d’aquest fabricant: motors de combustió sostenibles, de gasolina o dièsel (ICE); motors microhíbrids lleugers de 48 volts (MHEV); híbrids endollables (PHEV); elèctrics purs (BEV); híbrids autocarregables (HEV), i, finalment, cotxes amb pila de combustible d’hidrogen (FCEV).

El camí de BMW per la mobilitat sostenible ve de lluny, quan el 2011 ens van presentar la nomenclatura “i” per definir la marca del grup que agruparia els seus models més ecològics, tot i que el 2008 ja havien presentat el primer Mini E. Perquè això sigui possible BMW dissenya i fabrica les seves pròpies bateries; assegura l’obtenció sostenible de les matèries per fabricar-les (liti i cobalt); utilitza energies renovables per a la producció dels seus productes i en el seguiment de la cadena de subministraments per fer-los realitat; assegura el reciclatge racional posterior dels seus cotxes, i, finalment, intenta potenciar la xarxa de punts de recàrrega a través de l’estructura del consorci Ionity, al qual també estan vinculats altres fabricants de gran prestigi.

Vist el llibre de ruta, queda clar que l’aposta de BMW per la sostenibilitat és molt ferma.

'El sabor de la victoria', per reviure el millor de MotoGP

Venancio Luis Nieto és un periodista madrileny especialitzat en motociclisme. La seva trajectòria ha estat marcada pel rigor amb què ha desenvolupat la seva feina en diferents publicacions especialitzades de tot el món.

Ara acaba de publicar el llibre El sabor de la victoria, una obra que recull fantàsticament la seva dèria per la història dels Grans Premis. El llibre té un valor molt especial perquè recull el testimoni de divuit pilots de diverses èpoques que ens expliquen en primera persona els records més personals dels èxits que han donat més lluentor al seu palmarès.

Es tracta d'un llibre breu, que es llegeix massa de pressa, però que deixa –com diu el títol– un gust i un pòsit d’autenticitat inqüestionables. No és només el repàs d'unes curses fet pels seus protagonistes. És una història plena de passió que permet llegir cadascun dels capítols mentre ens sembla sentir la veu d’aquests herois de la velocitat: Mamola, Spencer, Rainey, Schwantz, Doohan, Rossi, Hayden... i tants d'altres, a més dels pilots d’aquí com Sito, Crivillé, Elías, Pedrosa, Lorenzo o Márquez.