Conduir la història de l’automòbil des del sofà

Mai no havíem fet tants quilòmetres com aquest últim mes i mig, i això que no ens podem moure de casa. Però les possibilitats de viatjar virtualment a través de la xarxa, sense bellugar-nos de la sala d’estar, ens ho han permès.

Les marques de cotxes són alguns dels agents que han fet possible aquesta mobilitat immòbil. Entre els diversos esforços dels seus departaments de comunicació per mantenir viva la flama de l’interès per les seves firmes –alguns fregant el ridícul, i fins i tot superant-lo– hi ha poder conèixer la seva història sense sortir de casa, a través de l’alternativa de visitar online alguns dels seus museus més famosos. Per als entusiastes dels cotxes, les motos i la mobilitat en general, aquesta és una manera de conèixer algunes exposicions que, d’altra manera, potser no haurien pogut gaudir per una llista de motius tan llarga com vulguem.

Ja ho va reconèixer el futurista Filippo Tommaso Marinetti en la seva Cançó de l’Automòbil del 1908, quan va definir-lo com un “Déu vehement d’una raça d’acer, ebri d’espai”. I un any més tard, amb motiu del Manifest Futurista, va expressar la seva fascinació amb la famosa declaració que deia que “amb la seva caixa guarnida per tubs gruixuts com serps d’alè explosiu, un cotxe de curses, que sembla córrer sobre metralla, és més bonic que la Victòria de Samotràcia”, en referència a l’escultura clàssica que representa la deessa Atena que podem veure al Louvre.

I és que, ens agradin o no els cotxes i els vehicles en general, s’ha de reconèixer que el seu valor estètic, com a obra escultòrica estàtica, esdevé en molts casos una autèntica i inqüestionable obra d’art. De fet, la vinculació de les marques de cotxes amb alguns museus de fama mundial és molt estreta. Hyundai té vincles amb el Van Gogh d’Amsterdam des del 2016, i altres associacions amb centres com la Tate Modern de Londres, el Museu d’Art de Los Angeles o el Centre d’Art Modern i Contemporani de Seül. Es tracta d’un marc per fer accions que van més enllà del patrocini.

Empès per BMW, l’any 1998 el Guggenheim de Nova York va sacsejar el món dels museus amb la mostra “L'art de la moto”, que presentava aquest vehicle com “una metàfora del segle XX, capaç d’aglutinar idees com tecnologia, disseny, velocitat, rebel·lia, desig, llibertat i fins i tot sexe i mort”, segons Frank Gehry, que uns anys abans havia signat el primer projecte del singular edifici de Bilbao que acolliria la mateixa mostra l’hivern de l’any següent.

Però volem centrar aquest viatge en l’espai i el temps en els museus d’aquestes marques i en el seu contingut enfocat a un públic més específic. Un recorregut que podem fer des de les webs corporatives d’aquests museus, a través de les marques que els promouen o simplement a través de l’aplicació de Google Maps que ens permet fer una excursió per les diferents sales i galeries d’aquests llocs de tot el món.

La vella fàbrica del continent

Les grans marques europees són les que disposen de les millors visites virtuals que podem fer aquests dies, sense discussió. Al museu de Mercedes Benz hi trobarem, a més del primer cotxe de la història –creat el 1886 per Gottlieb Daimler i Carl Benz–, els models més emblemàtics de la casa de l’estrella, entre els quals no falten els monoplaça de Fórmula 1, des dels que va conduir Juan Manuel Fangio fins als que porta ara Lewis Hamilton.

És absolutament imprescindible la visita online al museu que Porsche té als afores de la seva fàbrica a Stuttgart des del 2009, pel qual va invertir més de cent milions d’euros. Aquest fabricant es vanta d’haver aconseguit milers de victòries en competició (19 d’elles a les 24 Hores de Le Mans), gràcies a alguns dels models que trobarem en aquest tour guiat on permanentment s’exposen 75 unitats d’alguns dels seus cotxes de més èxit, que van canviant entre el fons de 400 vehicles del qual disposen.

I si ens agraden les curses, òbviament no ens podem perdre la visita al museu de Ferrari, situat, com no podia ser de cap altra manera, a Maranello. Sempre acostuma a estar a rebentar de gent. Allà hi trobarem fins i tot la reproducció del lloc de control de la Scuderia a la pit lane d’un Gran Premi per poder fer el seguiment del pilot de l’equip italià que triem.

Sense mouren’s d’Itàlia també són atractives les visites al museus de Pagani, a San Cesario sul Panaro; Lamborghini, a Sant’Agata Bolognese, i, sobretot, el Museo Nazionale que hi ha a Torí, que tot i que s’ha quedat força vell té un contingut molt interessant, amb més de 200 models de 80 marques diferents.

Al peu de l’edifici corporatiu que BMW té a Munic, famós per la seva innovadora arquitectura, a la zona de l’antiga anella olímpica, hi ha el museu de planta circular amb una rampa de cinc plantes que la marca bavaresa va renovar fa gairebé vint anys i que ara també podem visitar sense sortir de casa. Al BMW Zentrum, a banda dels models actuals, és especialment creativa la mostra dels art cars: cotxes decorats per artistes de molt renom, que periòdicament van circulant per diferents museus de tot el món.

Seguint amb l’Europa Central, també val la pena conèixer de manera digital el museu de Skoda pel seu contingut més enllà dels cotxes, especialment pel que fa a les bicicletes.

Per als petrolheads, la visita al museu de Le Mans –amb els cotxes més famosos de les 24 Hores– o una incursió al secretíssim Technology Center de McLaren a Woking, amb tots els monoplaces d’aquesta formació, resulten molt interessants. Una altra marca que té un museu en exclusiva és la històrica Bugatti. Podem reviure tota la seva llegenda a la Ciutat de l’Automòbil de Mulhouse, a França.

Si sou més de motos que de cotxes, després del tancament de l’impressionant museu que hi havia a la porta del circuit de Donington Park, el National Museum Motorcycle a Solihull, a la Gran Bretanya, n’és el millor successor, amb més de 800 motos de tots els temps, algunes de les quals van haver de ser restaurades després del devastador incendi que hi va haver el 2003.

I a l’altra banda de l’oceà

Però si una marca de motos és idolatrada al món, aquesta és Harley Davidson, que, com no podia ser d’una altra manera, té un museu propi a Milwaukee, la seva seu, que podreu visitar virtualment encara que no tingueu cap caçadora de pell ni us hàgiu tatuat els braços.

Ja que hem saltat als Estats Units, també són de visita obligada el Petersen Automotive Museum a Califòrnia, tot i que és de pagament, on s'exposen 300 cotxes que destaquen per les seves formes hiperbòliques, com els muscle cars que trobarem a l’Antique Automobile Club of America, a Hershey, Pennsilvània, on també trobarem trens i autobusos.

A Kentucky no tot és bourbon. També hi ha el National Corvette Museum, dedicat en exclusiva a aquest icònic model que ha viscut tantes transformacions amb el pas dels anys.

I, per últim, l’origen de tot plegat: el Museu Henry Ford, a Detroit, on va començar la producció mundial de cotxes en sèrie, amb motiu del llançament del Ford T.

Al Japó, l’altra superpotència automobilística mundial, destaquen els museus d’Honda –dins del complex del circuit Twin Ring, a Motegi, on hi ha les motos i els cotxes més importants de la marca de l’ala daurada–; el de Toyota, on trobarem des del primer model, l'AA del 1936, fins al Mirai d’hidrogen actual; el de Nissan, i el menys interessant de tots, el de Mazda.

La facilitat de Google Maps ens permet cobrir uns quants quilòmetres més i baixar fins als antípodes, on trobarem el National Motor Museum d’Austràlia, a Birdwood, també visitable de manera virtual.

Per no perdre els orígens

A Catalunya, ni el Museu de la Moto de Bassella, ni la Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret de Sils, les dues exposicions de vehicles més importants i populars del país, ofereixen per ara l’opció d’una visita virtual a les seves instal·lacions.

Cristina Soler, directora de l’espai lleidatà, comenta que “si el confinament s’allarga, estudiarem la manera de poder-ho oferir en un futur”. Mentre que el mateix Claret apuntava a començaments d’aquesta setmana des de la localitat selvatana la possibilitat d’accedir a alguns vídeos individuals des dels comptes de la mostra automobilística a les diferents xarxes socials, “tot i que quan tinguem la nova seu a punt, en una ubicació diferent de l’actual, això serà una necessitat que haurem d’abordar”.

Des de fa uns anys, Seat té a la nau A122 de la seva fàbrica de la Zona Franca una impressionant col·lecció d’alguns dels models més emblemàtics des que la marca catalana va començar a produir vehicles el 1951. Aquesta exposició conté algunes versions molt singulars, com el papamòbil que va fer servir Joan Pau II en la seva visita a Espanya el 1982, els models de competició més exòtics de la firma o el Toledo elèctric que van utilitzar com a vehicle per a l’organització de la marató dels Jocs Olímpics de Barcelona i durant el recorregut final de la torxa olímpica.

Aquesta nau, que l’any passat va estar a punt de cremar-se en un incendi, no està oberta al públic, però alguns dels cotxes exposats es podien veure en el Museu Virtual que Seat va posar en marxa el 2016, que malauradament ara mateix no està actiu. En canvi, al compte de Vehicles Històrics de Seat a les xarxes socials es poden veure uns vídeos amb imatges del passat que són molt emotius i d’alt valor documental.

A nivell estatal trobem l’interessant Museo Aguinaga, a Barakaldo, dedicat monogràficament a la marca Mercedes, com podrem veure en un vídeo molt curtet a la seva web; o la ben documentada Fundación Barreiros, a Madrid, que no podrem visitar ni tan sols presencialment, a no ser que demanem un permís especial. A Salamanca hi ha un Museo de la Historia de la Automoción, que tot i el seu ampul·lós nom no és gaire interessant, com ens ensenya la seva visita virtual: un senzill vídeo de 360º que amb prou feines recull un grapat de 600.